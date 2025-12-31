Yatağanlı hayırseverden Filistin'e bağış

Muğla Yatağan İlçe Müftülüğünce başlatılan Filistin-Gazze için yardım kampanyasına hayırsever Kazım Topal, 100 bin TL bağışta bulunarak destek verdi.

Yatağan İlçe Müftülüğü koordinesinde, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yatağan Şubesi tarafından Filistin-Gazze için yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanya, Yatağan Müftülüğü din görevlilerinin kendi aralarında topladıkları yardımlarla başladı. Yardım kampanyasına Yatağanlı hayırsever Kazım Topal da 100 bin TL bağışta bulunarak destek verdi. Hayırsever Topal, Merkez Aşağı Camii Müezzin Kayyımı Süleyman Bayram eşliğinde İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çetmi'yi ziyaret etti. Müftü Çetmi, desteğinden dolayı Topal'a teşekkür ederek bağış makbuzunu kendisine takdim etti.

Gazze'de yaşanan insani dramın herkesi derinden yaraladığını belirten Çetmi, "Bugün burada yapılan bağış, sadece maddi bir destek değil; gönüllerden yükselen bir kardeşlik ve dayanışma mesajıdır. Zulme uğrayan Filistin-Gazze'ye yapılan her bir yardım çok değerli ve anlamlıdır. Bu hassasiyetleri dolayısıyla din görevlilerimize ve hayırseverimiz Kazım Topal amcamıza teşekkür ediyorum. Rabbim, yapmış oldukları hayırları kabul buyursun" ifadelerini kullandı.

Daha sonra hayırsever Topal'ın bağışını TDV adına kabul eden İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çetmi, hayırlı davranışından dolayı Topal'a teşekkür ederek bağış makbuzunu kendisine takdim etti. - MUĞLA