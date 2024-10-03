Üye Girişi
Haberler

Yatağan-Milas Karayolunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia antik kenti mevkiinde başlayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası arazöz ekipleri bölgeye sevk edildi ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Yatağan- Milas karayolundaki yangın kısa sürede söndürüldü

MUĞLA - Yatağan-Milas karayolu Stratonikeia antik kenti mevkiinde başlayan yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Muğla'nın Yatağan ilçesi sınırlarında yer alan antik kentin yanından geçen karayolunun kenarındaki ağaçlarda başlayan yangın sonrası bölgeye arazöz ekipleri gönderildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı.

Yangının çıkışı ile ilgili soruşturma başlatılırken, ekipler yanan sahada soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yatağan-Milas Karayolunda Yangın Kontrol Altına Alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN - Yerel

Yerel Haberler Yatağan 3-sayfa trafik Yerel Yaşam Muğla Milas Çevre Doğa

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

Türkiye'yi hedef alırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

 İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti

Uydu görüntüleri doğruladı! İsrail'i resmen can evinden vurmuşlar

 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında gündem yaratacak detay
Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu

Erdoğan'ı beklerken elinden düşürmedi, ta ki kameraları fark edene kadar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadut dizisi bu akşam var mı? 3 Ekim Karadut yeni bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Siyah Kalp bu akşam var mı? 3 Ekim Siyah Kalp 4. bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen bulunamadı! Cem Garipoğlu'nun mezarı boş mu? KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2024-25 KYK ek yurt başvuru kayıtları başladı mı, hangi tarihte? KYK kredi/burs ne kadar? THY personel alımı ilanı açtı! THY personel alımı başvuruları ne zaman? THY iş başvurusu nasıl, nereden yapılır? Fenerbahçe'nin maçı neden yok? Süper Lig 8. Hafta Fenerin maçı yok mu? Trendyol Süper Lig 8. Hafta maçları! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçları ne zaman, hangi gün? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 3 EKİM: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? 3 EKİM İRAN-İSRAİL SAVAŞI SON DURUM! İsrail-iran füze savaşları devam ediyor mu, kaç kişi öldü? Rigas hangi ülkenin takımı? Rigas FS hangi bölgede, nerenin takımı? Tarihte bugün ne oldu? 3 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Bugün hangi önemli olaylar oldu?
title