Yatağan-Milas Karayolunda Yangın Kontrol Altına Alındı
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia antik kenti mevkiinde başlayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası arazöz ekipleri bölgeye sevk edildi ve soğutma çalışmaları sürüyor.
Yatağan- Milas karayolundaki yangın kısa sürede söndürüldü
MUĞLA - Yatağan-Milas karayolu Stratonikeia antik kenti mevkiinde başlayan yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.
Muğla'nın Yatağan ilçesi sınırlarında yer alan antik kentin yanından geçen karayolunun kenarındaki ağaçlarda başlayan yangın sonrası bölgeye arazöz ekipleri gönderildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı.
Yangının çıkışı ile ilgili soruşturma başlatılırken, ekipler yanan sahada soğutma çalışmalarına devam ediyor.