Yatağan'da Kilitli Parke Taşı Çalışmaları İncelendi

Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın talimatları doğrultusunda Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından ilçede yürütülen kilitli parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi.

İnceleme sırasında Kaymakam Kılıç'a mahalle muhtarları eşlik etti. Çalışmaların yapıldığı bölgelerde vatandaşlarla sohbet eden Kılıç, yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi. Mahallelerin altyapı ve üstyapı sorunlarının çözümüne yönelik yürütülen bu projelerin önemine değinen Kılıç, "Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için gayretle çalışıyoruz. İlçemizin her köşesine eşit ve kaliteli hizmet ulaştırmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar ise yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti.

Muğla Valiliği'nin koordinasyonunda devam eden altyapı çalışmaları, Yatağan'ın birçok mahallesinde sürdürülüyor ve bölgenin yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. - MUĞLA