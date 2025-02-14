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Yatağan'da Gençler Geleneksel Çömlekçilik Atölyesinde Buluştu

Yatağan'da Gençler Geleneksel Çömlekçilik Atölyesinde Buluştu
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde, tarihi Stratonikeia Antik Kenti'nde düzenlenen 'Geçmişten Günümüze Çömlekçilik' atölyesi, gençlerin geleneksel sanatlarla buluşmasını sağladı. Gençler, seramik eğitmenleri eşliğinde çömlek yapımını deneyimleyerek kültürel miraslarını keşfetme fırsatı buldu.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki tarihi Stratonikeia Antik Kenti, bu kez gençleri geleneksel sanatlarla buluşturan anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Yatağan Gençlik Merkezi ve Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Geçmişten Günümüze Çömlekçilik" atölye çalışmasını gerçekleştirdi. Gönüllü gençlerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, insanlık tarihi kadar eski olan çömlekçilik sanatı deneyimlendi. Gençlik merkezi seramik eğitmenleri eşliğinde çömlek tornasında kendi seramik eserlerini yapan gençler, hem geleneksel el sanatlarının inceliklerini öğrendi hem de tarihi mirasla iç içe keyifli bir gün geçirdi.

"Gençler tarihi ve sanatı buluşturdu"

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin gençlerin sanata olan ilgisini artırmak ve kültürel mirası yakından tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlendiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gençlerimizi sanatla buluşturmak ve kültürel mirasımıza sahip çıkmalarını sağlamak amacıyla düzenlediğimiz Tarihi Kentte Seramik Atölyesi etkinliği büyük bir heyecanla gerçekleşti. Geleneksel seramik sanatının inceliklerini öğrenen gençlerimiz, hem el becerilerini geliştirdi hem de tarihi mirasımızı yakından tanıma fırsatı buldu. Gençlerimizin sanata olan ilgisini artırmayı, onları kültürel değerlerimizle buluşturmayı hedefleyen etkinliklerimiz devam edecektir. Katılım gösteren tüm gençlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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