Yaşlıları Dolandıran Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde yaşlı vatandaşlardan 'manda yoğurdu satıyoruz' diyerek dolandırıcılık yapan şüpheli S.A. güvenlik kameralarına yakalandı ve tutuklandı.

(İZMİR) - İzmir'in Konak ilçesinde yaşlı vatandaşların evlerine "manda yoğurdu satıyoruz" diyerek girdiği ve tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan dolandırıcının o görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Konak ilçesinde, yaşlı vatandaşların evlerine "manda yoğurdu satıyoruz" diyerek girdiği ve tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli S.A., Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
