'Vatandaşa hizmet, Hakk'a hizmettir' diyerek yaşlıların ayağına gidiyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Nüfus Müdürü İlvan Kırdağ, yaşlı ve yatağa bağımlı vatandaşların resmi işlemlerini evlerinde tamamlayarak büyük takdir topluyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde görev yapan İlçe Nüfus Müdürü İlvan Kırdağ, daireye gelme imkanı olmayan yaşlı ve yatağa bağımlı vatandaşların resmi iş ve işlemlerini adreslerinde gerçekleştirerek örnek bir kamu hizmeti sunuyor.

Kendi özel aracıyla, mesai saatleri dışında da yaşlı vatandaşların evlerine giden Nüfus Müdürü Kırdağ, vatandaşların nüfus işlemlerini daireye gelmelerine gerek kalmadan tamamlıyor. İlvan Kırdağ, yaptığı açıklamada, "Vatandaşa hizmet, Hakk'a hizmettir anlayışıyla hareket ediyorum. Daireye gelemeyecek durumda olan yaşlı ve yatalak vatandaşlarımızın resmi işlemlerini, resmi mesai dışında evlerine giderek yapıyorum. Görevim boyunca da bu hizmeti sürdürmeye devam edeceğim" dedi.

Evlerde ve kurumda yaşlı vatandaşlara sağladığı kolaylıklar sayesinde ilçe halkının takdirini kazanan Kırdağ, Sarıgöl'de sevilen bir kamu yöneticisi oldu. Hizmetten memnun kalan vatandaşlar ise, "Allah müdürümüzden razı olsun" diyerek teşekkürlerini dile getirdi. - MANİSA