"Vatandaşa hizmet, Hakk'a hizmettir" diyerek yaşlıların ayağına gidiyor

'Vatandaşa hizmet, Hakk'a hizmettir' diyerek yaşlıların ayağına gidiyor
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Nüfus Müdürü İlvan Kırdağ, yaşlı ve yatağa bağımlı vatandaşların resmi işlemlerini evlerinde yaparak büyük takdir topluyor. Mesai saatleri dışında da evlere giderek hizmet sunan Kırdağ, elde ettiği memnuniyetle ilçede sevilen bir kamu yöneticisi haline geldi.

Kendi özel aracıyla, mesai saatleri dışında da yaşlı vatandaşların evlerine giden Nüfus Müdürü Kırdağ, vatandaşların nüfus işlemlerini daireye gelmelerine gerek kalmadan tamamlıyor. İlvan Kırdağ, yaptığı açıklamada, "Vatandaşa hizmet, Hakk'a hizmettir anlayışıyla hareket ediyorum. Daireye gelemeyecek durumda olan yaşlı ve yatalak vatandaşlarımızın resmi işlemlerini, resmi mesai dışında evlerine giderek yapıyorum. Görevim boyunca da bu hizmeti sürdürmeye devam edeceğim" dedi.

Evlerde ve kurumda yaşlı vatandaşlara sağladığı kolaylıklar sayesinde ilçe halkının takdirini kazanan Kırdağ, Sarıgöl'de sevilen bir kamu yöneticisi oldu. Hizmetten memnun kalan vatandaşlar ise, "Allah müdürümüzden razı olsun" diyerek teşekkürlerini dile getirdi. - MANİSA

