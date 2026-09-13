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Yaşlı adam betonlaşmadan kaçıp su kenarına sığınıyor

Yaşlı adam betonlaşmadan kaçıp su kenarına sığınıyor
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Eskişehir’de yaşayan 76 yaşındaki Hasan Yönlü, çocukluk yıllarında başladığı olta balıkçılığı tutkusunu ilerleyen yaşına rağmen her gün sürdürüyor.

Eskişehir'de yaşayan 76 yaşındaki Hasan Yönlü, çocukluk yıllarında başladığı olta balıkçılığı tutkusunu ilerleyen yaşına rağmen her gün sürdürüyor. Şehir merkezindeki kalabalıktan uzaklaşmak amacıyla su kenarına gelen Yönlü, yakaladığı balıkları yeniden suya bırakarak balıkçılığı yalnızca hobi olarak yapıyor.

Günün büyük bölümünü su kenarında olta atarak geçiren Hasan Yönlü, bu alışkanlığını bir yaşam biçimi haline getirdi. Kahvehane gibi kapalı ortamlarda vakit geçirmek yerine açık havada olmayı tercih eden emektar balıkçı, hem formunu koruyor hem de günün stresinden uzak uzaklaşıyor.

"6 yaşımdan beri su kenarındayım"

Balıkçılık serüveninin çok küçük yaşlarda başladığını belirten Hasan Yönlü, "Ben 6 yaşımdan beri su kenarlarındayım, balık tutuyorum. Yaşım 76 oldu ama bu alışkanlığımı bırakmadım. Her gün buraya gelip oltamı atıyorum. Tuttuğumuz balıkları satmak ya da yemek gibi bir düşüncemiz yok. Balığı sudan çıkardıktan hemen sonra zarar vermeden tekrar geri salıyoruz. Bizim amacımız ticaret değil, sadece hobi" ifadelerini kullandı.

"Kahvehanede oturmaktansa temiz hava alıyorum"

Zamanını doğada geçirmenin sağlığına da olumlu katkı sağladığını dile getiren Yönlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şehrin gürültüsünden, kalabalığından ve beton binalarından sıkılıyoruz. Burası hem sessiz hem de sakin. Kahvehanelerde saatlerce oturmaktansa buraya gelip temiz hava almayı tercih ediyorum. Yapacak başka bir işimiz yok, zamanımızı bu şekilde değerlendiriyoruz. Hem can sıkıntımı gideriyorum hem de sağlık buluyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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