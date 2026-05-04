Yasemin Minguzzi, "Neler Oluyor Hayatta" programına konuk oldu

Sunuculuğunu Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programı Yasemin Minguzzi'yi konuk etti. Acılı annenin söyledikleri, tüm Türkiye'nin vicdanını ilk günkü kadar yaraladı.

Mattia Ahmet Minguzzi, sadece Minguzzi ailesinin değil, tüm Türkiye'nin evladı oldu. 24 Mart 2025'te Kadıköy'deki pazarda yaşıtları tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybettiği günden beri, milyonlarca insan onun yasını tutuyor. Kanal D'de yayınlanan ve sunuculuğunu Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programı, Ahmet Minguzzi'nin "çiçeğim" diyerek seslendiği annesi Yasemin Minguzzi'yi konuk etti.

Yasemin Minguzzi, evladını kaybettiği yetmezmiş gibi uzun süre ölüm tehditleri de almıştı. Bugün hala kapısında 7/24 koruma beklediğini söyleyen Minguzzi, bütün yaşadıklarına rağmen emsal karar alabildiklerini söyledi.

"Aileler de ceza almalı"

Ahmet'in katillerinin ailesiyle herhangi bir iletişime geçmediğini söyleyen Yasemin Minguzzi'nin acısı ve öfkesi ilk günkü kadar tazeydi. Ailelere seslenen Minguzzi, suç işleyen çocukların anne ve babalarının da ceza almaları gerektiğini söyledi.

Oğlunun hatırasına yazdığı "Çiçeğim Ahmet Minguzzi" kitabını da ilk kez "Neler Oluyor Hayatta" stüdyosunda tanıtan Yasemin Minguzzi'nin son sözleri milyonları derinden etkiledi:

"Bir çocuğumu kaybettim, milyonlarca çocuğum oldu. Korksunlar benden, durmayacağım!" - İSTANBUL

