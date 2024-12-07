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"Yaşayan Tarih Projesi" ile gençler gazilerle buluşuyor

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Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün "Yaşayan Tarih Projesi" kapsamında Kore Gazisi Mustafa Özdere ve eşi Döne Özdere Altunhisar ilçesindeki evinde ziyaret edildi.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün "Yaşayan Tarih Projesi" kapsamında Kore Gazisi Mustafa Özdere ve eşi Döne Özdere Altunhisar ilçesindeki evinde ziyaret edildi.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ali Şefik Deniz, Niğde Çocuk Hakları Koordinatörü Arzu Şimşir, Sosyal Çalışmacı Bircan Yavuz ve Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi üyesi çocukların yaptığı ziyarette Kore Gazisi Mustafa Özdere hatıralarını anlattı.

Milli ve manevi değerleri gelecek nesillere taşımayı amaçlayan proje kapsamında yapılan ziyarette savaş yıllarını anlatan Kore Gazisi Mustafa Özdere, gençlerin merak ettiği soruları da yanıtladı.

35 gün süre deniz yolculuğunun ardından Kore'ye gittiğini anlatan Özdere, çok sıkıntılı zamanlar geçirdiğini ancak devletin her zaman yanında olduğunu söyledi.

Bu anlamlı ziyarette 92 yaşındaki Özdere'ye gösterdiği fedakarlık ve vatan sevgisi için teşekkür edilirken gösterdiği cesaret ve hizmetlerinden ötürü gazilere olan saygının önemi bir kez daha vurgulandı.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün "Yaşayan Tarih Projesi" ile gençlerin şehitlik ve gazilik kavramlarını benimsemelerine katkı sağlamak, gösterdikleri fedakarlığı ve örnek hayatlarını ölümsüz kılmanın hedeflendiği ifade edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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