Haberler

Yaşar Üniversitesi'nden Lösemili Çocuklara Destek Etkinliği

Yaşar Üniversitesi'nden Lösemili Çocuklara Destek Etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yaşar Üniversitesi, LÖSEV yararına mandalina hasadı ve fidan dikimi etkinliği düzenleyerek lösemili çocuklara umut oldu. Etkinlikte akademik ve idari çalışanlar, aileleriyle birlikte yer aldı.

Yaşar Üniversitesi akademik ve idari çalışanları, aileleriyle birlikte LÖSEV'in Seferihisar'daki Doğal Yaşam Çiftliği'nde düzenlenen mandalina hasadı ve fidan dikimi etkinliğine katılarak lösemili çocuklara umut oldu.

Yaşar Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) yararına "LÖSEV Yararına Fidan Dikimi ve Mandalina Toplama Etkinliği" düzenledi. Üniversitenin akademik ve idari çalışanları ile ailelerinin katıldığı etkinlikte hem mandalina hasadı yapıldı hem de fidanlar toprakla buluşturuldu.

Çocuklarla dayanışma

Etkinlik kapsamında LÖSEV'in Seferihisar'daki Doğal Yaşam Çiftliği'ni ziyaret eden üniversite çalışanları, mandalina bahçelerinde gerçekleştirdikleri hasatla LÖSEV'in üretim faaliyetlerine destek verdi. Katılımcılar, topladıkları mandalinalar ve diktikleri fidanlarla hem keyifli bir gün geçirdi hem de lösemili çocuklara moral olacak bir dayanışma örneği sergiledi.

Rektörden fidan

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller de etkinliğe katılarak fidan dikti ve hasat yapılan alanda çalışanlarla birlikte mandalina topladı. Üniversite çalışanlarının çocukları da etkinlikte yer alarak aileleriyle birlikte LÖSEV'e destek verdi. Toplanan mandalinaların satışından elde edilecek gelir, tedavisi devam eden lösemili çocuklara umut olması amacıyla LÖSEV'e bağışlanacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Ekipler silahlı şahsı ikna etmeye çalışıyor
Bakan Tekin, şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı: Bizde neden olmasın?

Bakan Tekin şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı
2 saat 50 dakikalık İmralı ziyaretinin detayları: Öcalan'ın SDG konusunda tavrı netleşti

Ziyaretin detayları netleşti: Öcalan'dan kritik konuda net tavır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi

Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
CHP'li vekiller bütçe görüşmelerinde Bakan Güler'i şehit fotoğraflarıyla karşıladı

CHP'li vekiller bütçe görüşmelerinde Bakan Güler'i böyle karşıladı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek

Fiyatları düşürecek yasa geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.