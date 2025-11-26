Yaşar Üniversitesi'nden Lösemili Çocuklara Destek Etkinliği

Yaşar Üniversitesi akademik ve idari çalışanları, aileleriyle birlikte LÖSEV'in Seferihisar'daki Doğal Yaşam Çiftliği'nde düzenlenen mandalina hasadı ve fidan dikimi etkinliğine katılarak lösemili çocuklara umut oldu.

Yaşar Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) yararına "LÖSEV Yararına Fidan Dikimi ve Mandalina Toplama Etkinliği" düzenledi. Üniversitenin akademik ve idari çalışanları ile ailelerinin katıldığı etkinlikte hem mandalina hasadı yapıldı hem de fidanlar toprakla buluşturuldu.

Çocuklarla dayanışma

Etkinlik kapsamında LÖSEV'in Seferihisar'daki Doğal Yaşam Çiftliği'ni ziyaret eden üniversite çalışanları, mandalina bahçelerinde gerçekleştirdikleri hasatla LÖSEV'in üretim faaliyetlerine destek verdi. Katılımcılar, topladıkları mandalinalar ve diktikleri fidanlarla hem keyifli bir gün geçirdi hem de lösemili çocuklara moral olacak bir dayanışma örneği sergiledi.

Rektörden fidan

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller de etkinliğe katılarak fidan dikti ve hasat yapılan alanda çalışanlarla birlikte mandalina topladı. Üniversite çalışanlarının çocukları da etkinlikte yer alarak aileleriyle birlikte LÖSEV'e destek verdi. Toplanan mandalinaların satışından elde edilecek gelir, tedavisi devam eden lösemili çocuklara umut olması amacıyla LÖSEV'e bağışlanacak. - İZMİR