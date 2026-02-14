Menfez olmayan yolda sel: Araçlar mahsur kaldı

Haberler

Güncelleme:
Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Yarpuzlu köyünde menfez bulunmayan yol, sağanak yağışların etkisiyle sular altında kaldı ve bazı araçlar mahsur kaldı. Yerel sakinler, durumu yetkililere bildirerek menfez yapılması çağrısında bulundu.

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Yarpuzlu köyünde ulaşımı sağlayan yolda menfez bulunmaması, özellikle yağışlı havalarda vatandaşları zor durumda bırakıyor. Yarpuzlu köyünde menfez bulunmayan yol, sağanak yağışın ardından sular altında kalırken, bazı araçlar ise mahsur kaldı.

Mezra sakinleri, yol güzergahı üzerinde bulunan dere nedeniyle yağışlı havalarda araçların doğrudan suyun içinden geçmek zorunda kaldığını belirtti. Her gün öğrenci servisinin de aynı noktadan geçiş yaptığını ifade eden vatandaşlar, yaşanan durumun can güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu dile getirdi.

Son yağışlarla birlikte derede su seviyesinin yükseldiğini ve yolun ulaşıma kapandığını aktaran vatandaşlar, sel sularının yola taşması sonucu bazı araçların ilerleyemediğini, zaman zaman uzun süre yardım beklemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Hodri mezrasında ikamet eden vatandaşlar, muhtemel kazaların ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi için söz konusu noktaya bir an önce menfez yapılmasını talep ederek yetkililere çağrıda bulundu. - ADIYAMAN

