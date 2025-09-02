Yarın Hava Durumu: Sağanak Yağışlar ve Yüksek Sıcaklıklar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde ve Doğu Akdeniz'de sağanak yağışlar beklediğini açıkladı. Diğer bölgelerde ise açık hava hakim olacak. Bazı illerdeki sıcaklıklar 42 dereceye kadar çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 32

İstanbul: Az bulutlu ve açık 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu 36

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
