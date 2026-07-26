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Yarım kalan aşklarını unutmayarak 21 yıl sonra evlenen cüce çiftin kızları dünyaya geldi

Yarım kalan aşklarını unutmayarak 21 yıl sonra evlenen cüce çiftin kızları dünyaya geldi
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Hatay’da cücelik hastası olan Nurgül ile Mustafa çifti, yarım kalan aşklarını unutmayarak 21 yıl sonra dünyaevine girdi.

Hatay'da cücelik hastası olan Nurgül ile Mustafa çifti, yarım kalan aşklarını unutmayarak 21 yıl sonra dünyaevine girdi. Sevgilerinin peşinde engel tanımayan çift, yakın zamanda 'Gülsüm' isminde bir kız çocuğu dünyaya getirip mutluluklarını sürdürüyor.

Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan ve akondroplazi (cücelik) hastalığı nedeniyle 1 metre boyu olan 38 yaşındaki Nurgül Sevim, görücü usulüyle 15 yaşındayken kendisi gibi 1 metre boyuna sahip 49 yaşındaki Mustafa Sevim'le tanıştı. Birbirlerini yakından tanıdıktan sonra nişanlanan çift, aralarında yaşanan sorunlardan dolayı ayrıldı. Asrın felaketinin ardından Mustafa'nın, Nurgül'ü arayarak depremde hayatta kalıp kalmadığını öğrenmek istemesi üzerine çift arasındaki aşk yeniden hayat buldu. Engel tanımayan aşklarıyla haziran ayında evlenen çift, yeni evlerine taşınıp yaşamaya başladılar. 21 yıl sonra dünyaevine girip hamile kalan Nurgül, yakın zamanda evladı Gülsüm'ü dünyaya getirdi. Engel tanımayan çift, bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Yıllar önce nişanlanıp ayrılan Sevim çifti, 21 yıl sonra birbirlerine kavuşarak evlenip dünyaya getirdikleri sağlıklı bir kız çocuğuyla mutluluklarını sürdürüyorlar.

"3 ay önce de bebeğimiz oldu, çok mutluyuz"

Nişanlanıp ayrıldığı eşine 21 yıl sonra kavuşup kız çocukları olduğunu ifade eden Mustafa Sevim, "Eşimle önceden nişanlandıktan sonra tekrar ayrıldık. Aradan 21 yıl sonra tekrardan bir araya gelerek birbirimize kavuştuk. Düğünümüz güzel oldu. Allah herkesten razı olsun. Eşim hamile oldu ve sonra 3 ay önce de bebeğimiz oldu. Bebeğimiz var ve çok mutluyuz. Bebeğimin çok şükür ki herhangi bir sağlık sorunu yok. Bebeğimin adını Gülsüm Sevim koyduk. Bebeğimiz oldu anlatılamaz bu duygu. Çalışınca nasıl akşam olacak da eve gidip kızımı göreceğim diye sürekli düşünüyorum. Eşim hamileyken de içimde kız olarak geçiyordu ve çok şükür Rabb'ime kızım oldu. Kız çocuğu olması mükemmel bir duygu" dedi.

"Bir kızımız oldu ve çok şükür ki sağlıklı oldu"

Yeni doğan kız bebeğinin evlerinin neşesi olduğunu söyleyen Nurgül Sevim, "Kocamla önceden nişanladık ve sonra ayrıldık. Yıllar geçtikten sonra geri kavuştuk ve evlendik. Dört gözle eşime kavuşmayı bekliyordum. Düğünümüz de çok güzel ve şen oldu. Bir kızımız oldu. Kız olmasını bekliyorduk. Kızım çok şükür ki sağlıklı oldu. Evin neşesi de oluyor. Kızım olmazsa evin neşesi olmuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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