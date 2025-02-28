Yarım asırlık sevda, genç nesillere örnek oluyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 2025 Aile Yılı'nda, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, yıllardır süren evlilikleri genç nesillere örnek gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 2025 Aile Yılı'nda, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, yıllardır süren evlilikleri genç nesillere örnek gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, uzun yıllardır evliliklerini sürdüren aileleri ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde 50 yıllık evli Gülşen-Mehmet Sevinç çifti ile 31 yıldır evli Ayfer-Hasan Başkal çiftiyle bir araya gelen Vali Makas, aile üyeleriyle sohbet ederek birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Vali Makas, güçlü bir aile yapısının toplumsal kalkınmanın temel taşlarından biri olduğunu belirterek, ziyaret edilen ailelerin evliliklerinde gösterdikleri fedakarlık ve bağlılığın, genç nesillere örnek teşkil ettiğini ifade etti.

2025 Aile Yılı'nın, aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik farkındalığı artırma noktasında önemli bir adım olduğunu dile getiren Vali Makas, sağlıklı, huzurlu ve mutlu aile yapılarının topluma katkısına dikkat çekti. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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