Yargıtay'dan Boşanma Davalarında Emsal Karar

Güncelleme:
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davalarında erkeğin evi ve ailesiyle ilgilenmemesi gibi kusurların manevi tazminat talep etme hakkını etkilemeyeceğine dair emsal bir karar verdi. Karara göre, bu tür kusurlar kişilik haklarına saldırı niteliği taşımıyor.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davaları açısından emsal bir karara imza attı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 'erkeğin evi ve ailesiyle ilgilenmediği, ihtiyaçlarını karşılamadığı, düzenli bir işinin olmadığı şeklindeki kusurlu davranışları, davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliği taşımamaktadır' dedi.

İçtihat Bülteni Uygulaması'ndan edinilen bilgiye göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi tarafından eşler arasında görülen boşanma ve tazminat hususlarına ilişkin olarak erkek eş aleyhine, kadın eş lehine manevi tazminata hükmedildi.

Erkek eş, istinaf incelemesi sonucunda verilen hükmü süresi içerisinde temyiz etti ve dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi incelemesine alındı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, temyiz incelemesi neticesinde bozma ilamında şu ifadelere yer verdi.

"Mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen davalı erkeğin 'Evi ve ailesiyle ilgilenmediği, ihtiyaçlarını karşılamadığı, düzenli bir işinin olmadığı' şeklindeki kusurlu davranışları davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliği taşımamaktadır. 4721 sayılı Kanunun 174 üncü maddesinin ikinci fıkrası şartları kadın yararına oluşmamıştır. O halde, davacı kadının manevi tazminat talebinin reddi gerekirken, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir."

Böylelikle, çoğu boşanma davasında, bu gibi iddialara kusur olarak dayanıldığı göz önüne alındığında, bu iddiaların sabit olması durumunda bile manevi tazminata hükmedilemeyeceğini içtihat ederek önemli bir emsal karara imza atmış oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
