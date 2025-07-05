Yargıtay'dan Boşanma Davalarında Emsal Karar

Yargıtay'dan Boşanma Davalarında Emsal Karar
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine 'boşol, boşol, boşol' diyen erkeğin kusurlu olduğuna karar vererek önemli bir içtihat oluşturdu. Bu karar, boşanma davalarında eşlerin davranışlarının üçüncü kişiler önünde değerlendirilmesini sağlıyor.

Yargıtay, boşanma davalarında emsal olacak bir karara imza attı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine "boşol, boşol, boşol" demek boşanma sebebidir' diyerek üçüncü kişilerin olduğu bir ortamda eşine bu şekilde davranan kişinin kusurlu olduğuna karar verdi.

İçtihat Bülteni Uygulaması'ndan edinilen bilgiye göre, Kırşehir'de görülen ve karşılıklı olarak açılan boşanma davasında, ilk derece mahkemesi, eşlerin birbirlerine farklı şekilde kusurlu davranışlarının olmasının yanında taraflardan birinin eşine "boşol boşol boşol" demesini ayrıca kusur saydı ve karşılıklı olarak açılan boşanma davalarının kabulüne karar vererek tarafların boşanmalarına karar verdi.

Eşine "boşol boşol boşol" diyen eşin vekili, hükmü istinaf etti. İstinaf incelemesi neticesinde eşin istinaf itirazı esastan reddedildi. Bunun üzerine istinaf itirazı reddedilen eş, bu kez dosyayı temyiz etti. Temyiz incelemesi neticesinde, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, tarafların kusur derecelerine ilişkin inceleme yaparak somut olayda tanıkların yanında "boşol boşol boşol" diyen erkek eşin kusurlu olduğuna karar verdi.

Böylelikle, üçüncü kişilerin olduğu bir ortamda eşine "boşol boşol boşol" diyen eşin boşanma davasında kusurlu olduğuna ilişkin emsal bir karara imza atıldı.

Karara ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Barosu üyesi Avukat Fatih Karamercan "Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin, boşanma davaları açısından eşlerin birbirlerine karşı, üçüncü kişilerin olduğu bir ortamda, eşe yönelik olarak boşanmayı çağrıştıracak bu gibi sözlerin kullanmasına ilişkin verdiği bu karar, hukuki anlamda yerindedir. Zira, üçüncü kişilerin de bulunduğu bir ortamda bu gibi kavramların kullanılması durumunda, bu sözlere maruz kalan eşin küçük düşürülmesi de söz konusu olmaktadır. Bu nedenle, bu gibi sözleri söyleyen eşin, boşanma davalarında, kusurlu sayılması doğrudur" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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