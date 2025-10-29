Haberler

Yargıtay Başkanı Kerkez'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Güncelleme:
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kerkez mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü büyük bir onur ve heyecanla kutluyoruz. Bugün, milletimizin bağımsızlık ve egemenlik yolunda sergilediği eşsiz mücadelenin taçlandığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğduğu gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının öncülüğünde yürütülen bu mücadele, milletimizin azim, inanç ve kararlılığının sembolü olmuştur. Cumhuriyet; özgürlüğün, adaletin, eşitliğin ve hukukun üstünlüğünün adıdır. Bizlere düşen görev, bu değerleri her koşulda yaşatmak ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmaktır. Adaletin sağlanması, yargının tarafsızlığı ve hukukun üstünlüğü, Cumhuriyetimizin en temel dayanaklarıdır. Cumhuriyetimizin 102. yılında hukuka, adalete ve demokrasiye olan bağlılığımızı bir kez daha yineliyor; Cumhuriyetimizin adaletin ışığıyla daha da güçlenerek geleceğe taşınacağına yürekten inanıyorum. Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
