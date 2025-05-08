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Yaren Leylek'in Ailesi Tamamlandı: Dört Yavru Dünyaya Geldi

Yaren Leylek'in Ailesi Tamamlandı: Dört Yavru Dünyaya Geldi
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Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Yaren leyleğin eşi Nazlı ile birlikte dört yavrusu yumurtadan çıktı. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, bu özel anları paylaştı.

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek köyünde, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlünde taht kuran Yaren leyleğin ailesi tamamlandı. Eşi Nazlı ile birlikte dört yumurtaya yatan Yaren'in tüm yavruları yumurtadan çıktı.

İlk yavru 30 Nisan'da, ikincisi 2 Mayıs'ta dünyaya gelmişti. Gözler kalan iki yumurtadayken, beklenen an gerçekleşti ve diğer iki yavru da sağlıklı bir şekilde yumurtadan çıktı. Böylece Yaren ve Nazlı, bu yıl toplam dört yavruya kavuştu.

Yaren ailesinin bu özel anları, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in objektifine yansıdı. Tüydeş, yavruların yumurtadan çıktığı kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak doğaseverlerle buluşturdu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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