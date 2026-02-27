Haberler

Yaren Leylek 15. Kez Adem Amca'nın Kayığına Kondu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Yaren leylek, 15. kez Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne dönerek dostu balıkçı Adem Yılmaz ile buluştu. Leyleğin dönüşü köy halkı ve doğaseverler tarafından sevgiyle karşılandı.

(BURSA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde yıllardır süren bir bahar geleneği bu yıl da bozulmadı. Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu sıra dışı dostlukla milyonların sevgisini kazanan Yaren leylek, göç yolculuğunu tamamlayarak 15'inci kez Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne döndü ve dostunun kayığına kondu.

15 yıldır her bahar Afrika'dan dönerek Eskikaraağaç Leylek Köyü'ndeki yuvasına gelen Yaren leylek, bu yıl da geleneği bozmadı. 27 Şubat'ta erken göçle köyüne ulaşan Yaren, Karacabeyli balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konarak 15'inci kez dostuyla buluştu.

Geçen yıl 15 Mart'ta gelen Yaren, bu kez erken davrandı. 27 Şubat sabahı yuvasına konarak köy halkını ve onu merakla bekleyen doğaseverleri sevindiren Yaren, Adem Amca'nın kayığını da kez ziyaret etti.

Haberi ise doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş duyurdu. Sabah saatlerinde çektiği karelerle Yaren'in dönüşünü belgeleyen Tüydeş, bu anlamlı kavuşmayı bir kez daha ölümsüzleştirdi.

Kaynak: ANKA
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
Bakan Gürlek memleketinde davul ve zurnayla karşılandı

Yeni bakan memleketinde böyle karşılandı
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke
İngilizlerin ayaklarını titreten istatistik ortaya çıktı

İngilizlerin ayaklarını titreten istatistik ortaya çıktı
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü

Savaş büyüyor! Kritik isim bu araçta öldü, askerler zaferini kutladı