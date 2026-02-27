Yaren Leylek 15. Kez Adem Amca'nın Kayığına Kondu

(BURSA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde yıllardır süren bir bahar geleneği bu yıl da bozulmadı. Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu sıra dışı dostlukla milyonların sevgisini kazanan Yaren leylek, göç yolculuğunu tamamlayarak 15'inci kez Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne döndü ve dostunun kayığına kondu.

15 yıldır her bahar Afrika'dan dönerek Eskikaraağaç Leylek Köyü'ndeki yuvasına gelen Yaren leylek, bu yıl da geleneği bozmadı. 27 Şubat'ta erken göçle köyüne ulaşan Yaren, Karacabeyli balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konarak 15'inci kez dostuyla buluştu.

Geçen yıl 15 Mart'ta gelen Yaren, bu kez erken davrandı. 27 Şubat sabahı yuvasına konarak köy halkını ve onu merakla bekleyen doğaseverleri sevindiren Yaren, Adem Amca'nın kayığını da kez ziyaret etti.

Haberi ise doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş duyurdu. Sabah saatlerinde çektiği karelerle Yaren'in dönüşünü belgeleyen Tüydeş, bu anlamlı kavuşmayı bir kez daha ölümsüzleştirdi.

Kaynak: ANKA