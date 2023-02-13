Yardım merkezine getirilen yorgandan çok sayıda altın çıktı Yerel Haberler Tokat'ın Niksar ilçesinde yardım merkezinde çalışan görevliler, bir yorganın arasından çıkan altınları görünce gözlerine inanamadı. 18 adet cumhuriyet altını, 3 adet çiftli, 1 adet çeyrek, 1 adet gram altın yorganı getiren vatandaşın yakınına tutanakla teslim edildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yardım seferberliği başlatıldı. Türkiye genelinde olduğu gibi Tokat'ın Niksar ilçesinde de vatandaşlar deprem bölgesine yardım göndermek için adeta birbirleri ile yarıştı. GÖREVLİLER GÖZLERİNE İNANAMADI Eski hükümet konağında oluşturulan yardım toplama merkezine getirilen yardımları tasnif eden görevliler, bir yorganın arasından çıkan altınları görünce gözlerine inanamadı. KÜÇÜK ÇAPLI SERVET ÇIKTI Görevliler, yaptıkları incelemede 18 adet cumhuriyet altını, 3 adet çiftli, 1 adet çeyrek, 1 adet gram altın buldu. Yorgan sahibi Z.G'nin bir yakınına altınlar tutanak karşılığı teslim edildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Cumhuriyet Niksar Tokat Yerel Haberler

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