Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar: Deprem Dolayısıyla Ekmek Üretimimiz Arttı, Depremzedelere Ücretsiz Gönderiyoruz

Osmaniye'nin Yarbaşı Belediyesi, depremzedelerin ekmek ihtiyacını karşılamak amacıyla Halk Ekmek fırınının kapasitesini artırdı. Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, “Beldemin toplamda 2 bin 500-3 bin ekmeğe ihtiyacı var. Ama biz, şu anda deprem dolayısıyla üretimimizin 2 bin kadarını, ücretsiz, aşevlerine gönderdik” dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Yarbaşı Belediyesi, depremzedelerin ekmek ihtiyacını karşılamak amacıyla Halk Ekmek fırınının kapasitesini artırdı. Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, "Beldemin toplamda 2 bin 500-3 bin ekmeğe ihtiyacı var. Ama biz, şu anda deprem dolayısıyla üretimimizin 2 bin kadarını, ücretsiz, aşevlerine gönderdik" dedi.

CHP'li Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, halk ekmek fırınındaki ekmek üretimini artırarak deprem bölgelerine günlük ekmek gönderdiklerini söyledi. Kaynar, şöyle konuştu:

"Halk Ekmek'imiz, tam bir seneye yaklaştı şu anda. Geçen martın başında açmıştık. Halk Ekmek'imiz, Osmaniye'de 14 belediye arasında tek bizde var. 2 liraya satmıştık o zamanlar ekmeğimizi, şu anda 210 gram ekmeğimizi 4 liraya satıyoruz. Piyasada ekmek 5 lira. Beldemin toplamda 2 bin 500 yüz-3 bin ekmeğe ihtiyacı var. Ama biz, şu anda deprem dolayısıyla üretimimizin 2 binine kadarını, ücretsiz, aşevlerine gönderdik. Onlardan ücret talep etmiyoruz tabii ki. ve şu anda yoğun bir talep var. 8 ila 10 bin arası şu anda ekmeğimizi çıkartıyoruz. Birinci sınıf ekmek çıkartıyoruz, 210 gram olarak üretiyoruz. Şu anda her şey mükemmel bir şekilde gidiyor.

"REFAH SEVİYESİ O KADAR DA YÜKSEK DEĞİL, ÇÜNKÜ GELİR BAYAĞI DÜŞTÜ"

'14 belediyenin içinde bir tane' dedik ama şu anda bize sorup da üç belediye fırın yapmak üzere. Açılması pek yakın, ramazan ayına yetişecek gibi. Onlara biz şunu diyoruz: Bize, 'Memleketimizde ekmek sıkıntısı yok, herkesin refah seviyesi yüksek. Herkes ekmeğini alabiliyor' demişlerdi. Ama ben, burada şunu gördüm. İnsanlar bir tane ekmeğe bile muhtaç. İlk günlerde bizde bir bayat ekmek vardı. Biz, onu 1 lira daha aşağısına veriyorduk. Halk şu anda gelip o ekmeği bile soruyor. O bayat ekmeği almaya çalışıyorlar. İnsanların ekmeğe çok ihtiyacı var. Refah seviyesi o kadar da yüksek değil. Çünkü gelir bayağı düştü. Çiftçilik zaten öldü biliyorsunuz burada. Geçim kaynağımız hayvancılık ve çiftçilik. Onlar da bittiği için insanlar gerçekten ekmeğe muhtaç durumdalar şu anda. Bize gelip 'Bayat ekmek var mı' diye soranlar var. Şu anda da üretimimiz 8 ila 10 bin arasında gidiyor. Herhangi bir sıkıntı da görmüyoruz. Diğer belediyelerde de açılmasını istiyoruz."