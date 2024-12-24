Yaralı Kızılşahin Jandarma Tarafından Koruma Altına Alındı

Devriye gezen jandarmanın bulduğu yaralı kızılşahin koruma altına alındı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kızılşahin koruma altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin en önemli tabiat parklarından birisi olan Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı'nda devriye gezen jandarma ekipleri yerde bir kuşun olduğunu ve uçamadığını fark etti. Uçamadığı ve korktuğu için kaçan kızılşahin ekiplerin yaklaşık 10 dakika süren bir uğraşı sonucu yakalandı. Ardından jandarma aracına alınan kızılşahin daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Sandıklı Şefliği personellerine teslim edildi. Koruma altına alınan kuşun tedavisi yapılmak üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldüğü belirtildi.