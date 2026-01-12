Haberler

Tamirci çırağı karga

Tamirci çırağı karga
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da beyaz eşya teknik servisi yapan Serdar Hekim, yaralı halde bulduğu kargayı tedavi ettikten sonra işe alarak ona bakmaya başladı. Karga ile arasında dostluk gelişen Hekim, iş yerindeki günlük aktivitelerinde karganın ona eşlik ettiğini ve şaşırtan anlar yaşandığını aktardı.

Ordu'da beyaz eşya teknik servisi yapan Serdar Hekim, yaralı olarak bulduğu karga ile dostluk kurdu. İş yerinde tamirat yaparken karganın eşlik ettiği anlar ise tebessüm ettirdi.

Altınordu ilçesinde beyaz eşya teknik servisi bulunan Serdar Hekim (46), bir süre önce yaralı halde karga buldu. Kargayı tedavi eden Hekim, sonrasında doğaya salmak istedi ancak martılar ve sokak kedileri kargaya saldırdı. Bunun üzerine Hekim, kargaya iş yerinde bakmaya karar verdi.

Karga ile adeta dost olan Hekim, iş yerine gelen eşyaların tamiratını yaparken karga da kendisini izliyor. Elleriyle onu besleyen, su içiren, banyosunu yaptıran ve saç kurutma makinesi ile kurulayan Serdar Hekim ile karganın dostluğu ise tebessüm ettiriyor.

"Kendisini kurtardım, dostluğumuz başladı"

Karganın iş yerinin karşısındaki binanın çatısından düştüğünü söyleyen Serdar Hekim, "Buna martılar saldırdı. Ben de bunu martıdan kurtardım, böylelikle dostluğumuz başladı ve devam ediyor. Sonrasında doğaya bıraktım ancak uçamadığı için kediler saldırdı. Ben burada çalışırken bana yardım ediyor, kapılarda dolaşıyor. Fındık, fıstık, ceviz, haşlanmış yumurta, kedi maması gibi yiyecekler yiyor" dedi.

"Bazen bana çıraklık da yapıyor"

Karganın, kimi zaman kendisine çıraklık yaptığını kaydeden Hekim, "Bazen bana çıraklık da yapıyor, o zamanlarda beni uğraştırıyor, vidalarımızı kaybediyor. Her gün banyosunu yapıyor, suyu çok seviyor. Banyo yapmadığı zaman benden resmen banyo yaptırmamı istiyor. İnsanların tepkisi güzel, görenler şaşırıyorlar" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi

Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi

Cezaevi hayatı 62 gün sürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi

3,5 milyar TL'lik vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah...
Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor

Eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı

Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi

3,5 milyar TL'lik vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah...
Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek

Bir ilimizde petrol heyecanı! Enerji haritasını değiştirecek
Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti