Tamirci çırağı karga

Ordu'da beyaz eşya teknik servisi yapan Serdar Hekim, yaralı olarak bulduğu karga ile dostluk kurdu. İş yerinde tamirat yaparken karganın eşlik ettiği anlar ise tebessüm ettirdi.

Altınordu ilçesinde beyaz eşya teknik servisi bulunan Serdar Hekim (46), bir süre önce yaralı halde karga buldu. Kargayı tedavi eden Hekim, sonrasında doğaya salmak istedi ancak martılar ve sokak kedileri kargaya saldırdı. Bunun üzerine Hekim, kargaya iş yerinde bakmaya karar verdi.

Karga ile adeta dost olan Hekim, iş yerine gelen eşyaların tamiratını yaparken karga da kendisini izliyor. Elleriyle onu besleyen, su içiren, banyosunu yaptıran ve saç kurutma makinesi ile kurulayan Serdar Hekim ile karganın dostluğu ise tebessüm ettiriyor.

"Kendisini kurtardım, dostluğumuz başladı"

Karganın iş yerinin karşısındaki binanın çatısından düştüğünü söyleyen Serdar Hekim, "Buna martılar saldırdı. Ben de bunu martıdan kurtardım, böylelikle dostluğumuz başladı ve devam ediyor. Sonrasında doğaya bıraktım ancak uçamadığı için kediler saldırdı. Ben burada çalışırken bana yardım ediyor, kapılarda dolaşıyor. Fındık, fıstık, ceviz, haşlanmış yumurta, kedi maması gibi yiyecekler yiyor" dedi.

"Bazen bana çıraklık da yapıyor"

Karganın, kimi zaman kendisine çıraklık yaptığını kaydeden Hekim, "Bazen bana çıraklık da yapıyor, o zamanlarda beni uğraştırıyor, vidalarımızı kaybediyor. Her gün banyosunu yapıyor, suyu çok seviyor. Banyo yapmadığı zaman benden resmen banyo yaptırmamı istiyor. İnsanların tepkisi güzel, görenler şaşırıyorlar" şeklinde konuştu. - ORDU