Üye Girişi
Haberler

Yaralı Halde Bulunan Ebabil Kuşu Veterinerde Tedavi Ediliyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yaralı halde bulunan ebabil kuşu, hayvan sever bir vatandaş tarafından veterinerde tedavi altına alındı. Veteriner hekim, kuşun tedavisine başladı ve bir hafta içinde tekrar uçabileceğini belirtti.

Yaralı halde bulunan ebabil kuşu veterinerde tedavi ediliyor

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesinde hayvan sever bir vatandaş, ömrünü havada geçiren ebabil kuşunu yerde yaralı halde görünce hemen yardımına koştu. Ebabil kuşu veterinerde tedavi altına alındı.

Tercan'da ikamet eden Yenal Özelgül akşam iş yerini kapatıp evine giderken yolda yaralı ebabil kuşunu görüp evine götürüp yiyecek verdi.

Bulduğu kuşun ebabil kuşu olduğunu öğrenen Özelgül, kuşun tedavisinin yapılması için sabah veterinere götürdü. Veteriner Hekim Cem Çakar kuşu muayyene ederek tekrar uçabilmesi için tedaviye başladı.

Kuşun tekrardan yaklaşık 1 hafta sürede uçabileceğini ve doğaya salınacağını belirten Veteriner Hekim Cem Çakar, "Dünyanın en nadir rastlanan kuşlarından, kendine has özellikleriyle halen gizemini koruyan ebabil kuşu yuvalama dönemleri dışında neredeyse tüm ömrünü uçarak havada geçiriyor ve uçuş sırasında saniyelik uyku aralıklarıyla gün içerisinde ortalama 40 dakika uyuyan ebabil kuşu, yerde çok nadir görülebiliyor." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzincan Tercan Hayvanlar Doğa Yerel Yaşam Güncel Haberler

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

 Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

 ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

 Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık

Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title