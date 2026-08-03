Haberler

Yaralı Dağ Keçisi Jandarma ve Doğa Koruma Ekiplerinin Himayesinde

Yaralı Dağ Keçisi Jandarma ve Doğa Koruma Ekiplerinin Himayesinde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde jandarma ekipleri, devriye görevi sırasında yol kenarında bitkin ve yaralı halde buldukları dağ keçisini muhafaza altına aldı. Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen dağ keçisi, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan yaralı dağ keçisi tedavi altına alındı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Yeşilova Köyü kırsalında rutin devriye görevini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında hareketsiz ve bitkin halde duran bir dağ keçisiyle karşılaştı. Yaralı olduğu belirlenen dağ keçisini bulunduğu yerden dikkatli şekilde alan ekipler, hayvanın zarar görmemesi için gerekli güvenlik önlemlerini alarak muhafaza altına aldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince teslim edilen dağ keçisi, tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin yapılması amacıyla koruma altına alındı.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından dağ keçisinin yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Mardin'den! Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı

Görüntü Mardin'den! Yabancı turistlere sunulan hizmet olay oldu
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik

Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
Dünya Kupası'nın yıldızı Şili'yi ayağa kaldırdı! Havalimanında izdiham yaşandı

Aylar önce kimse tanımıyordu şimdi millet onun için birbirini eziyor
Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'dan yeni sevgilisiyle tatil pozu

Icardi defterini kapattı mı? Wanda Nara yeni sevgilisiyle tatilde
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

Gözaltındaki Erdal Beşikçioğlu'yla ilgili karar verildi
Dembele gözlerden uzak tuttuğu eşiyle fotoğraf paylaştı, beğeni butonu çöktü

Sır gibi sakladığı eşiyle fotoğraf paylaştı, beğeni butonu çöktü
Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'na kızından duygusal mesaj

Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun kızından mesaj var