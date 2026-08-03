Yaralı Dağ Keçisi Jandarma ve Doğa Koruma Ekiplerinin Himayesinde

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan yaralı dağ keçisi tedavi altına alındı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Yeşilova Köyü kırsalında rutin devriye görevini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında hareketsiz ve bitkin halde duran bir dağ keçisiyle karşılaştı. Yaralı olduğu belirlenen dağ keçisini bulunduğu yerden dikkatli şekilde alan ekipler, hayvanın zarar görmemesi için gerekli güvenlik önlemlerini alarak muhafaza altına aldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince teslim edilen dağ keçisi, tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin yapılması amacıyla koruma altına alındı.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından dağ keçisinin yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı