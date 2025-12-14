Haberler

Yaralı halde buldukları dağ keçisine 'Garip' adını verdiler

Yaralı halde buldukları dağ keçisine 'Garip' adını verdiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Gürün ilçesinde koyun otlatan Mücahit Dikenova, yaralı bir dağ keçisini bulup evine götürerek bakımını yaptı. Aile, keçiye 'Garip' ismini verdi ve hayvan köy halkı tarafından sevgiyi kazandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde yaylada koyun otlatan Mücahit Dikenova, yaralı halde bulduğu dağ keçisini o halde bırakmadı. Ahırına götürerek bakımını yaptığı ve yaralarını tedavi etmeye çalıştığı dağ keçisi, ailenin maskotu oldu.

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Çamlıca köyünde yaylada koyun otlattığı sırada yaralı bir hayvanla karşılaşan Mücahit Dikenova, hayvanın dağ keçisi olduğunu fark edince harekete geçti. Yaralı halde bulduğu dağ keçisini bulunduğu yerde bırakmayan Dikenova, hayvanı evinin yanında bulunan ahıra koydu ve Milli Parklar yetkililerini arayarak durumu bildirdi. Ahırda bulunan koyunların arasına koyduğu dağ keçisini besleyip yaralarını saran Dikenova, bir süre ahırda bakımını yaptı. Dağ keçisi ise kısa sürede ailenin ve çocukların sevgisini kazandı. Aile, dağ keçisine 'Garip' ismini verdi. Mücahit Dikenova'nın duyarlı davranışı, köy halkı tarafından da takdirle karşılandı. Yaralı keçi şimdi tedavi edilip doğal yaşam alanına bırakılmak üzere Milli Parklar yetkililerine teslim edilecek.

Mücahit Dikenova yaralı bir şekilde dağ keçisini bulduklarını belirterek, "Bu dağ keçisini yaralı bir şekilde dağda bulduk. Eve getirdik ve kendi imkanlarımız ile tedavi etmeye çalıştık. Daha sonra gerekli birimlere bilgi verdik" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Avustralya'da silahlı saldırı! Plajdaki insanları hedef aldılar

Ülkeyi kana bulayan saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! Binlerce yeni personel alınacak
Trump'tan Suriye'deki kanlı saldırıya tepki: Çok ciddi bir misilleme olacak

Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Trump resmen tehdit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet! Asırlara meydan okuyor

Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet
Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı

Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı
Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Marmaray'da Türk-Kürt kavgası

Marmaray'da Türk-Kürt kavgası
Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Karışmasın diye lakap takmaya başladılar

Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Kaosu bakın nasıl çözmüşler
Bunu da gördük! Üç dakikalık video çekip 'Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?' diye dert yandı

Video çekip "Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?" diye dert yandı
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti

Skandal iddia istifa getirdi: "Kurumumun yıpranmaması için..."
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda

Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda
title