Yaralı halde buldukları dağ keçisine 'Garip' adını verdiler

Sivas'ın Gürün ilçesinde yaylada koyun otlatan Mücahit Dikenova, yaralı halde bulduğu dağ keçisini o halde bırakmadı. Ahırına götürerek bakımını yaptığı ve yaralarını tedavi etmeye çalıştığı dağ keçisi, ailenin maskotu oldu.

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Çamlıca köyünde yaylada koyun otlattığı sırada yaralı bir hayvanla karşılaşan Mücahit Dikenova, hayvanın dağ keçisi olduğunu fark edince harekete geçti. Yaralı halde bulduğu dağ keçisini bulunduğu yerde bırakmayan Dikenova, hayvanı evinin yanında bulunan ahıra koydu ve Milli Parklar yetkililerini arayarak durumu bildirdi. Ahırda bulunan koyunların arasına koyduğu dağ keçisini besleyip yaralarını saran Dikenova, bir süre ahırda bakımını yaptı. Dağ keçisi ise kısa sürede ailenin ve çocukların sevgisini kazandı. Aile, dağ keçisine 'Garip' ismini verdi. Mücahit Dikenova'nın duyarlı davranışı, köy halkı tarafından da takdirle karşılandı. Yaralı keçi şimdi tedavi edilip doğal yaşam alanına bırakılmak üzere Milli Parklar yetkililerine teslim edilecek.

Mücahit Dikenova yaralı bir şekilde dağ keçisini bulduklarını belirterek, "Bu dağ keçisini yaralı bir şekilde dağda bulduk. Eve getirdik ve kendi imkanlarımız ile tedavi etmeye çalıştık. Daha sonra gerekli birimlere bilgi verdik" dedi. - SİVAS