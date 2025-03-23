Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Ekrem İmamoğlu tutuklandı
İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar! İşte isim isim tam liste

İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar! İşte isim isim tam liste
İmamoğlu için 'kent uzlaşısı' soruşturmasından karar bekleniyor

O haberlere yalanlama! Kayyum ihtimali devam ediyor
İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP'den ilk tepki

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP'den ilk tepki

Yaralı Dağ Keçisi, Vatandaşların Müdahalesiyle Ayıdan Kurtarıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Çamoluk ilçesinde bir vatandaş, yol kenarında yaralı yatan dağ keçisini ayının saldırısından kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dağ keçisini ayıya yem olmaktan böyle kurtardı

GİRESUN - Giresun'un Çamoluk ilçesinde yol kenarındaki yaralı dağ keçisi yoldan geçen bir vatandaş tarafından ayıya yem olmaktan kurtarıldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçenin Karayakup köyü civarında kayalıktan düşerek yaralanan bir yaban keçisi, yol kenarında hareketsiz yatarken, bir boz ayının onu avlamaya çalıştığı görüldü. Olay, yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edildi. Boz ayının yaralı keçiye yaklaşması üzerine vatandaşlar, araçlarından bağırarak ve korna çalarak ayıyı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, boz ayının bağırışlar ve korna sesleri karşısında defalarca kayalıklara tırmandığı ancak ardından tekrar aşağı inerek yaralı hayvana yöneldiği görüldü.

Ayı, uzun süre keçiyi bırakmak istemese de vatandaşların müdahalesi sonucu pes etti ve gözden kayboldu. Yaşanan hareketli dakikaların ardından yaban keçisi, fırsattan yararlanarak kaçmayı başardı.

Yaralı Dağ Keçisi, Vatandaşların Müdahalesiyle Ayıdan Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title