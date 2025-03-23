Yaralı Dağ Keçisi, Vatandaşların Müdahalesiyle Ayıdan Kurtarıldı

Dağ keçisini ayıya yem olmaktan böyle kurtardı

GİRESUN - Giresun'un Çamoluk ilçesinde yol kenarındaki yaralı dağ keçisi yoldan geçen bir vatandaş tarafından ayıya yem olmaktan kurtarıldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçenin Karayakup köyü civarında kayalıktan düşerek yaralanan bir yaban keçisi, yol kenarında hareketsiz yatarken, bir boz ayının onu avlamaya çalıştığı görüldü. Olay, yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edildi. Boz ayının yaralı keçiye yaklaşması üzerine vatandaşlar, araçlarından bağırarak ve korna çalarak ayıyı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, boz ayının bağırışlar ve korna sesleri karşısında defalarca kayalıklara tırmandığı ancak ardından tekrar aşağı inerek yaralı hayvana yöneldiği görüldü.

Ayı, uzun süre keçiyi bırakmak istemese de vatandaşların müdahalesi sonucu pes etti ve gözden kayboldu. Yaşanan hareketli dakikaların ardından yaban keçisi, fırsattan yararlanarak kaçmayı başardı.