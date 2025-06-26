Yaralı Atmaca Bilecik'te Koruma Altına Alındı

Yaralı Atmaca Bilecik'te Koruma Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te bir vatandaş, bahçesinde yaralı bir atmaca buldu. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yetkililer, yaban hayatına duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Bilecik'te bir vatandaşımızın bahçesinde yaralı olarak bulduğu atmaca koruma altına alındı.

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde bir vatandaşımızın bahçesinde yaralı olarak bulduğu yaralı itfaiye ekiplerince koruma altına alındı. Ardından ekipleri yaralı atmacayı Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler. Yetkililer, "Doğaya karşı duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, yaban hayatını koruma konusundaki bu örnek davranışın herkese ilham olmasını diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Rakam bile belli oldu! 25 yaşındaki yıldız Süper Lig'e geri dönüyor

Rakam bile belli oldu! Milli yıldızımız Süper Lig'e geri dönüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü

Ünlü oyuncu trafikte öldüresiye dövüldü, canını zor kurtardı
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme

Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
İstanbul'da toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi

İstanbul'da toplu ulaşıma zam mı geliyor? UKOME kararını verdi
Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı

Üniversitede tartışma yaratan görüntü! Bir bayrağa tepkiler çığ gibi
Anlaşma tamam gibi! Ronaldo'ya Türk antrenör

Anlaşma tamam gibi! Ronaldo'ya Türk antrenör
Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Heyecanlandıran açıklama geldi
Yaylayı bir gecede konteyner ile doldurdular, bölge halkı isyanda

Bir gecede konteyner ile doldurdular, bölge halkı isyanda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.