Erol Köse'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Sarıyer'de 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse'nin cenazesi kızı tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Yapımcı Erol Köse, Sarıyer Maslak Mahallesi'nde dün 40 katlı bir sitenin 16'ıncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Bugün Adli Tıp Kurumu'nda biten işlerinin ardından Köse'nin cenazesi kızı Dijan Nazlan Köse tarafından alındı. Cenaze namazının bugün ikindi namazını müteakiben Zincirlikuyu Camii'nde kılınacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı