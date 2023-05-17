Yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Mayıs

Akdeniz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanunun Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergilerinin yapılandırılması için son başvuru tarihinin 31 Mayıs 2023 olduğu hatırlatıldı.

Akdeniz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanunun Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergilerinin yapılandırılması için son başvuru tarihinin 31 Mayıs 2023 olduğu hatırlatıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunun yayımlanmasıyla birlikte belediyeye başvuran vatandaşlar, emlak ve çevre temizlik vergisi ile ilan-reklam vergisi, idari para cezaları, ecrimisil, harçlar ve bunlara bağlı gecikme zammı ile vergi cezalarını yapılandırabiliyor. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamada, vergi ödeme ve yapılandırmada son başvuru tarihinin 31 Mayıs 2023, ilk taksit ve peşin ödeme tarihinin ise 30 Haziran 2023 olduğunu hatırlatarak geç kalınmaması için vatandaşlara çağrı yapıldı.

31 Aralık 2022 tarihinden önceki vergi ve borçları kapsıyor

Kanun çerçevesinde vergi mükellefi vatandaşlar, vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden önceki vergi, borç ve cezalarını yapılandırıp ödeyebilecek. Söz konusu tarihten önceki borç, vergi ve cezaları için ister peşin ödeme, isterse 12, 18, 24, 36 ve 48 ay taksit seçeneği sunulurken, peşin ödeme ile ilk taksiti ödeme tarihi ise 30 Haziran 2023.

Yapılandırmadan faydalanmak için son başvuru tarihi 31 Mayıs

Çeşitli vergi, borç veya cezaları yapılandırmak isteyen vatandaşlar, Akdeniz Belediyesi veznelerine nakit veya kredi kartı ile aynı zamanda (www.akdeniz.bel.tr) adresi ile Akdeniz Belediyesi Türkiye Vakıflar Bankası Metropol Şubesi TR180001500158007298237326 IBAN numarasından da ödeme yapabilecek. Düzenlemeden son yararlanma tarihi 31 Mayıs 2023. Diğer yandan yasal düzenlemeden faydalanmaya devam etmek için 1 ve 2'nci taksitlerin süresi içinde ödenmese gerekiyor. Bir takvim yılında 3'ten fazla taksitin ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde düzenlemeden yararlanma hakkı kaybediliyor. - MERSİN