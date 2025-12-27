Adıyaman'da depremin izleri siliniyor

Haberler

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinin ardından kalıcı konutlara yerleşen Yapıcı Ailesi, yeni evlerinde güven içinde yaşamaya başladı. Depremden sonra yeniden inşa edilen konutların sağladığı güven duygusu ile aile, hayatlarına yeni bir başlangıç yaptı.

Adıyaman'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve kentte büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından başlatılan kalıcı konut çalışmaları kapsamında, İndere Konutları'na yerleşen Yapıcı Ailesi yeni yuvalarında güven ve huzur içerisinde yaşamlarını sürdürüyor.

6 Şubat depremlerinde evlerini kaybeden ve uzun süre konteyner kentlerde kalan Yapıcı ailesi, kalıcı konutlarına kavuşmanın ardından hayatlarında yeni bir sayfa açtı.

Deprem sonrası yürütülen yeniden inşa süreciyle birlikte hak sahiplerine teslim edilen konutların, deprem gerçeği dikkate alınarak inşa edildiğini belirten aile, evlerinden son derece memnun olduklarını ifade etti.

Mehmet Yapıcı, "Allah'a çok şükür bu yeni yapılan evlerimiz çok güvenli ve çok temiz. Allah devletimize zeval vermesin. Çok memnunuz, çok rahatız. Kafamızı yastığa koyduğumuzda artık içimiz rahat bir şekilde uyuyabiliyoruz. Depremin psikolojisini yavaş yavaş atlatmaya çalışıyoruz. Önceki evimizde yürüdüğümüzde bile ses geliyordu, neredeyse sallanıyordu. Şimdi ise komşular konuşsa, bağırsalar bile ses gelmiyor. Duvarlar çok sağlam, hepsi perde duvar. Bu bizim için çok önemli. Kendimizi güvende hissediyoruz" dedi.

Fatma Yapıcı ise konuşmasında, "Elhamdülillah evimize geldik. Evimiz sağlam, çok şükür rahatlıkla uyuyoruz. Konteynerden çıktıktan sonra burası bize adeta saray gibi geldi. Çok memnunuz. Allah bu imkanlara henüz kavuşamayan herkese de nasip etsin" şeklinde konuştu.

6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman genelinde hızla yükselen kalıcı konutlar, depremzedeler için yalnızca bir barınma alanı değil; aynı zamanda güven duygusunun yeniden tesis edildiği, hayatın yeniden kurulduğu alanlar olarak öne çıkıyor.

İndere Konutları'nda yaşamlarını sürdüren Yapıcı Ailesi ve diğer hak sahipleri, depremin izlerini geride bırakmaya ve geleceğe umutla bakmaya devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
