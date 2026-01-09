Haberler

Malatya İnönü Üniversitesi'nde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü paneli

Malatya İnönü Üniversitesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla 'Yapay Zeka ve Gazeteciliğin Geleceği' temalı bir panel organize edecek. Panelde önemli konuşmacılar yer alacak ve yapay zekanın gazetecilik üzerindeki etkileri ele alınacak.

Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "Yapay Zeka ve Gazeteciliğin Geleceği" temalı bir panel düzenleyecek. Panele Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Vahap Munyar, Prof. Dr. Nurettin Güz ve Gazeteci-Yazar Mete Belovacıklı konuşmacı olarak katılacak.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, panelde öğrencileri bilgilendirmenin yanı sıra 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en iyi şekilde kutlamayı hedeflediklerini belirterek, "Panelimize destek veren Malatya'daki basın kuruluşlarına teşekkür ediyoruz" dedi.

Panel, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında saat 10.00'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı, 10.10'da İ.Ü. 50. Yıl Belgeseli gösterimi, 10.30 - 11.50 arasında panel oturumu, 11.50 - 12.20 arasında soru-cevap ve interaktif tartışma, 12.20 - 12.30'da ise teşekkür belgesi takdimi ve kapanış yapılacak.

Panelin konu dağılımı ise şöyle; Prof. Dr. Nurettin Güz "Yapay Zekanın Epistemolojik ve Etik Sınırları" ile yapay zekanın veri işleme ve anlam üretme kapasitesi ile algoritmik habercilikte doğruluk, dezenformasyon ve etik konularına odaklanacak. Mete Belovacıklı "Haber Merkezlerinde Dönüşüm: Yapay Zeka Bir Tehdit mi, Bir Asistan mı?" ile haber üretim süreçlerinde yapay zekanın entegrasyonu ve gazetecinin mesleki özerkliği ele alınacak. Vahap Munyar "Yerel Basında Dijital Adaptasyon ve Teknolojik Entegrasyon" ile yapay zeka kullanımıyla yerel medyanın dijital görünürlüğü ve içerik çeşitliliği artırılacak.

Panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Ahmet Yatkın üstlenecek ve her konuşmacıya 20'şer dakikalık sunum süresi ayrılacak. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
