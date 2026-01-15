Aktar yerine yapay zekaya danışanlar sağlığından olabilir

Vatandaşlar yaşadıkları sağlık problemlerine bitkisel yolla çözmek isterken aktarlara değil yapay zekaya danışmaya başladı. Eskişehirli aktar Metin Ağılönü ise bu durumun daha büyük sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Dünya'da olduğu Türkiye'de de yapay zeka kullanımı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Bazı vatandaşlar ile yaşadıkları sağlık problemlerine bitkisel çözüm bulma amaçlı yapay zeka araçlarını kullanıyor. Bu durum kişiye özel değil de genel cevap veren yapay zekaların bazı sağlık sorunlarına sebep olma ihtimalini arttırıyor. Eskişehir'de uzun zamandır aktarlık yapan Metin Ağılönü ise, vatandaşlara böyle durumlarda yapay zeka yerine aktarlara yönelmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca Ağılönü, bu yapay zekaların 'halüsinasyon' görebildikleri ve bu durumun sağlık açısından risk oluşturduğunu söyledi.

"Yeni sağlık sorunlarına yol açabilir"

Yapay zekanın aktar mesleğine etkisinden bahseden Metin Ağılönü, "Günümüzde yapay zeka kullanımı oldukça yaygınlaştı ve insanlar artık hastalıklarına çözüm bulmak için yapay zekaya sorular soruyorlar. Ancak yapay zeka genellikle genel geçer cevaplar vermektedir. Sağlık sorunlarında rahatsızlığın nereden, nasıl ve ne şekilde kaynaklandığı birebir anlatılmalıdır. Buna göre önerilecek bitkisel tedaviler veya otlar çok daha etkili sonuçlar verecektir. Yapay zekanın verdiği genel cevaplar, kişinin sahip olduğu diğer rahatsızlıkları tetikleyebilir ve yeni sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca yapay zeka, uygulanacak tedavideki kullanım miktarlarını tam anlamıyla doğru aktaramayabilir. Örneğin; biz bir bardak çaya bir tutam eklenip içilmesini önerirken, yapay zeka sadece "demlenerek içilebilir" diyerek miktar belirtmeyebilir. Bu durum doz aşımına neden olarak vücudun fonksiyonlarını bozabilir. Bu nedenle hastaların veya tedavi görmek isteyen kişilerin, aktarların önerdiği ölçülerde kullanım yapmaları hayati önem taşımaktadır" dedi.

"'Halüsinasyon' denilen yöntemle yanlış bilgiler üretebilir"

Öte yandan yapay zekaların 'halüsinasyon' etkisinden bahseden Ağılönü, "Yapay zekanın her söylediğinin doğru olduğu kanıtlanmış bir gerçek değildir; bazen "halüsinasyon" denilen yöntemle yanlış bilgiler üretebilir. Hatta internet ve sosyal platformlarda, sanki bir aktarla röportaj yapılmış gibi gösterilen yapay zeka içerikleriyle insanlar yanlış yönlendirilmektedir. Bu tarz içerikler hastalıkların daha da artmasına neden olabilir. Bu yüzden yapay zekaya tam anlamıyla güvenmek yerine, birebir uzman aktarlara danışarak doğru bilgiyi ve kesin ölçü miktarlarını öğrenmek çok daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR