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Duyguları okuyan yerli sistem için ilk adım

Duyguları okuyan yerli sistem için ilk adım
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Yaşar Üniversitesi'nde geliştirilen proje, yapay zeka yardımıyla insan bedeninin stres, korku ve mutluluk gibi duygular karşısında verdiği biyolojik sinyalleri analiz ederek taşınabilir bir duygu tespit sistemi oluşturmayı hedefliyor.

Yaşar Üniversitesi'nde geliştirilen yeni bir araştırma projesi, insan bedeninin stres, korku ve mutluluk gibi duygular karşısında verdiği biyolojik sinyalleri yapay zeka yardımıyla analiz ederek "duygu haritası" çıkarmayı hedefliyor.

Yaşar Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Kağan Ertan Çeşme, Ali Emre Sarıbıyık ve Şerif Deniz Acar, "Duygu Tanıma için Çoklu Biyofizyolojik Sinyal Toplama ve Analizi" projesiyle taşınabilir bir duygu tespit sistemi geliştiriyor. NEXUS Nöroteknoloji Laboratuvarındaki çalışma, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nalan Özkurt ve Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Çetinkaya danışmanlığında yürütülüyor.

Vücut tepkileri ipucu verecek

Projede, insan bedeninin duygusal değişimlere verdiği tepkiler çeşitli biyosensörlerle takip edilecek. Kalp atışındaki değişimler, bedenin verdiği tepkiler ve benzeri fizyolojik veriler kablosuz olarak sisteme aktarılacak. Yapay zeka destekli analizler sayesinde bu veriler değerlendirilerek kişinin o anda stresli, korkmuş ya da mutlu olup olmadığı belirlenmeye çalışılacak. Araştırmada, katılımcılara uluslararası bilimsel çalışmalarda kullanılan özel görseller gösterilecek ve bu görseller karşısında oluşan biyolojik tepkiler incelenecek. Böylece farklı duyguların bedende bıraktığı izler daha iyi anlaşılabilecek.

Geleceğin sağlık teknolojisi

Geliştirilecek sistemin bir diğer önemli özelliği ise elde edilen sonuçları anlık olarak ekrana yansıtabilmesi olacak. Kullanıcılar, duygu durumlarına ilişkin analizleri gerçek zamanlı olarak takip edebilecek. Duyguların yalnızca yüz ifadeleri ya da kelimelerle değil, bedenin verdiği biyolojik sinyallerle de anlaşılabileceğini ortaya koymayı hedefleyen çalışma, yapay zeka destekli sağlık teknolojilerinin geleceğine yönelik dikkat çekici adımlardan biri olarak görülüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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