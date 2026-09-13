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Yangınzedeler o geceyi anlattı: "Evlerimizi ve hayvanlarımızı kurtarmak için sabaha kadar mücadele ettik"

Yangınzedeler o geceyi anlattı: 'Evlerimizi ve hayvanlarımızı kurtarmak için sabaha kadar mücadele ettik'
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Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında evini ve hayvanlarını korumaya çalışan Arzu Bozkurt, yangının başladığı gece yaşadıklarını anlatarak, "Evlerimizi ve hayvanlarımızı kurtarmak için sabaha kadar mücadele ettik" dedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında evini ve hayvanlarını korumaya çalışan Arzu Bozkurt, yangının başladığı gece yaşadıklarını anlatarak, "Evlerimizi ve hayvanlarımızı kurtarmak için sabaha kadar mücadele ettik" dedi.

Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi Kurtçalar mevkiinde geçtiğimiz günlerde orman yangını çıkmış ve daha sonra Aladağ ile İmamoğlu ilçelerine de sıçramıştı. Yangında ormanlık alan içerisinde bulunan birçok ev de yanarak zarar görmüştü. Yangın orman bölge müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonrası 3. günde kontrol altına alınabilmişti. Evini yanmaktan şebeke suyu ile kurtaran Arzu Bozkurt da o dehşet anlarını anlattı. Yangının gece saatlerinde fark edildiğini belirten Bozkurt, duyduğu ses üzerine dışarı çıktığını ve komşusunun evinin yandığını gördüğünü söyledi. Eşiyle birlikte yangına müdahale ettiklerini ifade eden Bozkurt, kayınvalidesi ve kayınpederinin ise jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgeye götürüldüğünü aktardı. Bozkurt, yangın sırasında evinin çevresini şebeke suyuyla sulayarak alevlerin eve ulaşmasını engellemeye çalıştıklarını belirterek, "Yangın çizgi halinde sardı, aşağıya doğru ilerliyordu. Biz de eşimle birlikte evimizin etrafını suladık" dedi.

Hayvanlarını da kurtarmaya çalıştığını anlatan Bozkurt, "İneği ve buzağıyı çözdüm, kurtardım. Koyunları da diğer tarafa kaçırdım. O gece hem evimizi hem de hayvanlarımızı korumaya çalıştık" diye konuştu.

Sabaha karşı yangının çevredeki evlere sıçradığını gördüklerini belirten Bozkurt, yeniden bölgeye giderek söndürme çalışmalarına destek verdiklerini söyledi. Bozkurt, "Komşuların evlerine sıçramış, evler yanıyordu. Oraya vardık, söndürmeye yardım ettik. Böyle geceyi geçirdik, evimizi koruduk. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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