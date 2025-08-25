Yangın Söndürme Uçağı Karacaören Barajı Üzerinde Kırıma Uğradı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: " Antalya Karain Meydanı'ndan kalkış yapan ve Orman Bölge Müdürlüğü adına görevli AT8T tipi yangın söndürme uçağı, 25 Ağustos 2025 tarihinde saat 11.00 civarında Karacaören Barajı üzerinde eğitim uçuşu esnasında kırıma uğramıştır. Uçakta bulunan iki pilot sağ olarak kurtarılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel