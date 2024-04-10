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Yalova Valiliği, Bayram Tatilinde Kamyon ve Tanker Trafiğini Yasakladı

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Yalova Valiliği, bayram tatilinin son günü olan 14 Nisan 2024 Pazar saat 05.00 ile 15 Nisan 2024 Pazartesi 05.00 saatleri arasında İstanbul- İzmir Otoyolu ile D575 ve D595 kara yolunda Bursa ilinden itibaren kamyon, çekici ve tanker gibi araçların trafiğe çıkmasını yasakladı.

Yalova Valiliği, bayram dönüşü trafikte yaşanacak olumsuzlukları aza indirmek amacıyla bir takım kararlar aldığını açıkladı. Konuyla ilgili Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz çevre yollarından O5 otoyolu, D575 ve D595 karayolunda Bursa ilinden itibaren trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00'den itibaren 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar trafiğe çıkmaları 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C Maddesi gereğince yasaklanmıştır. Bahse konu yasağa uymayanlara ilgili mevzuat kapsamında idari işlem yapılacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yalova Valiliği İstanbul Bursa İzmir Trafik Yerel Güncel Haberler

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