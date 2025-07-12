Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bağlantı Yolu Kısa Sürede Trafiğe Açılıyor

Yalova Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin çöken bağlantı yolunun yapım çalışmalarında sona gelindi. Asfaltı atılan yolun kısa sürede trafiğe açılacağı öğrenildi.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi bağlantı yolu heyelanı ıslahı işi 14. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilmişti. İhaleyi alan firma, bölgede çalışmalarına geçtiğimiz yılın ekim ayının sonlarına doğru başladı. 301 milyon 829 bin liraya yapım ihalesi tamamlanan yolda istinat duvarları ve 2 metre genişliğinde 546 adet fore kazık çalışmaları tamamlandı. 250 metrelik alanda gerçekleşen yol yapımında zemin toprağı döküldükten sonra ise asfaltlama çalışmalarına geçildi.

Yapımı büyük ölçüde tamamlanan yolun önümüzdeki günlerde trafiğe açılması bekleniyor. - YALOVA