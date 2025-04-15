Yalova'da Turizm Haftası Coşkuyla Başladı

Yalova'da Turizm Haftası kutlamaları başladı

YALOVA - 15-22 Nisan 2025 tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası'nın başlaması nedeniyle Yalova'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İlk program 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Törende Kültür ve Turizm İl Müdürü Ziya Karatekin, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Kutlama programı kortej yürüyüşü ile devam etti. Deprem Anıtı önünden başlayan yürüyüş Gazipaşa Caddesi'nde sonrasında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında sına erdi. Burada düzenlenen kutlama programında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Müdür Ziya Karatekin, "Turizmin ekonomideki payı her geçen gün genişlerken biz Yalova olarak ülke nüfusunun neredeyse üçte birinin barındığı Marmara havzasında doğal kültürel ve tarihi zenginliklerimizle Turizm pastasından hak ettiğimiz payı almak için yoğun bir çaba harcamaya devam ediyoruz. Yazlıkçı bir sayfiye kenti olarak başladığımız turizm yolculuğunda gelinen nokta itibariyle 9 bin 200 yatak kapasiteli ve yatırım belgeli tesislerin tamamlanması halinde 10 bin 500 kapasiteye ulaşacak ve zaman kaybetmeden tesisleşmenin yanında bir zincire benzettiğimiz Turizm sürecinde eksik halkaları tamamlayıp zinciri bütünlemek ve eksiklerimizin telafisi için stratejik adımlar atmak istiyoruz. Bu süreci Yalova'nın tüm bileşenleriyle birlikte başaracağımıza inanıyoruz. Bugün Yalova olarak 70 seyahat acentesi, 167 konaklama tesisimizle doğal tarihi ve kültürel destinasyonlarımızla 30 milyon nüfusun yaşadığı havzada cazip, erişilebilir olma özelliğine sahip dinamik bir turizm lokasyonuyuz" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Mehter Takımı gösterisi sunuldu ve ardından TUFAG, Turkuaz ve Kuzey Kafkas derneklerinin folklor gösterileri etkinliklere renk kattı. Gösterilerin ardından Cumhuriyet Meydanında turizm sektör temsilcilerinin açtığı stantlar ziyaret edildi ve meydandaki kutlama programı sona erdi.

Öte yandan Yalova Kent Müzesinde Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yalova Gezgin Fotoğrafçılar Derneğinin ortaklaşa düzenlediği 'Yalova Fotoğrafları' sergisi açıldı.