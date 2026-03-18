Yalova'da şehit eşi evini Diyanet Vakfına bağışladı

Yalova'da şehit eşi evini Diyanet Vakfına bağışladı
Yalova'da DEAŞ operasyonunda şehit olan polis Turgut Külünk'ün eşi Dilek Külünk evini Diyanet Vakfına bağışladı.

Yalova'da DEAŞ operasyonunda şehit olan polis Turgut Külünk'ün eşi Dilek Külünk evini Diyanet Vakfına bağışladı.

Geçen yıl 29 Aralık'ta Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit edilen Turgut Külünk'ün eşi Dilek Külünk müftülüğe gelerek, kendilerine bağış olarak verilen evi Kur'an Kursu olarak kullanılması kaydıyla Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı. Külünk, Vaize Safiye Şentürk'ün rehberliğinde evinin tapusunu ve anahtarlarını İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'e teslim etti.

Külünk, burada yaptığı konuşmada, "29 Aralık 2025'te, DEAŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen kahraman şehidimiz Turgut Külünk'ün aziz hatırasını yaşatmak amacıyla ailesi olarak bu bağışı gerçekleştirmekteyiz. Bu bağışla en büyük arzumuz, dinimizi doğru kaynaklardan, doğru usulle öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza güvenilir bir kapı aralamak, onları devletimizin resmi kurumlarının sağladığı bilgiyle buluşturmaktır. İnancın doğru anlaşılması, toplumsal huzurun ve birlik ruhunun en güçlü temellerinden biridir. Din gibi son derece hassas ve derin bir mesele, vatandaşlarımızın yanlış yönlendirilmemesi, kirli ideolojiler tarafından istismar edilmemesi ve zihinlerinin zehirlenmemesi için devletin denetimindeki güvenilir kurumlar aracılığıyla öğrenilmelidir. Bu nedenle yaptığımız bu bağışın, bir yandan aziz şehidimiz Turgut Külünk'ün adını yaşatan kalıcı bir hayra dönüşmesini, diğer yandan da vatandaşlarımızın hakikate sağlam ve güvenli bir yoldan ulaşmalarına vesile olmasını yürekten temenni ediyoruz. Aziz şehidimizin hatırası, milletimizin hafızasında daima yaşayacak, onun fedakarlığı, doğruyu arayan her bireye ışık olmaya devam edecektir" dedi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
