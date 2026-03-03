Enflasyon Rakamları Açıklandı... Yalova'da Pazardaki Satıcı da Alıcı da Fiyatlara Tepkili

Nedim Güler

(YALOVA) - Ekonomide yaşanan zorluklar Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde de pazara yansıdı. Fiyat artışları nedeniyle pazar yerleri boş kaldı, vatandaşlar ve esnaf yüksek fiyatlara benzer sözlerle tepki gösterdi. Emekli olmasına rağmen halen pazarcılık yaptığını belirten bir vatandaş, "60 yaşındayım ve ben burada çalışıyorum. Benim şu anda torun torba sahibi olmam lazım, onlara bakmam gerekiyor. Benden önceki babamın nesli öyleydi. Gittikçe her şey kötüye gidiyor" dedi.

Artan fiyatlar nedeniyle Yalova'da pazar yerleri neredeyse boş kaldı. Hem pazarcılar hem de vatandaşlar fiyatlardan şikayetlerini dile getirdi.

Beytullah Sevim isimli vatandaş enflasyon rakamlarından yakınarak, "TÜİK gelsin de enflasyonu bana sorsun. Odada kapalı yerde hükümetle beraber veri açıklamasınlar. Gelsinler pazar esnafını görsünler burada. Gelin, bu tezgaha alışveriş yapın. Asgari ücretin yarısını vereceksiniz bir kerede. 15 gün açsınız bir daha. Karşıda peynirin kilosu 700 lira, yumurta 10 lira. Onlar bıldırcın yumurtasıyla besleniyor ama biz tavuk yumurtası bile yiyemiyoruz" diye konuştu.

Pazarda alışveriş yapan bir emekli vatandaş da pazar yerlerinin boş olduğunu ifade ederek, "Hangi siyasi görüşü olursa olsun şu pazarın boşluğundan bir fikir sahibi olunur. Normalde pazarlar kalabalık olur, tezgahlar bol olur. Yok öyle bir şey. Çünkü para yok ortada. Bizleri idare ettiklerini düşünenler biraz daha düşünsünler" dedi.

"Bir tane kıvırcık 60 lira"

Emekli olmasına rağmen halen pazarcılık yaptığını belirten bir vatandaş ise şunları söyledi:

"Kiralar olmuş 30 bin lira. Emekli maaşı 15 ile 23 arası. Hangi birini karşılayacaksın? Gelir, gideri kesinlikle karşılamıyor. Bizi duymalarının mümkünatı yok. Şuraya bak, bir tane kıvırcık 60 lira. Bir tek kıvırcıkla olmuyor ki. Yazık günah değil mi bu insana? Düşünebiliyor musun, ben 60 yaşındayım ve ben burada çalışıyorum. Benim şu anda torun torba sahibi olmam lazım, onlara bakmam gerekiyor. Benden önceki babamın nesli öyleydi. Gittikçe her şey kötüye gidiyor."

Bir başka pazar esnafı da 73 yaşında olmasına rağmen çalıştığını ifade ederek, "İdare edemiyoruz, işte görüyorsun. Emekli olduktan sonra 10 senedir çalışıyorum. Yaş 73, ev kira" dedi.

Pazar yerinde bulunan emekli Necati Uzuner ise şunları söyledi:

"Eğer üretimi desteklemezsen 10 liraya tarladan çıkarıyor, 100 lira oluyor. Nedeni maliyetler. Bu akşam motorine 5 lira, 7 lira zam gelecek. Nereye binecek bu? Malın üzerine binecek. Ne yapsın esnaf? Yani sadece gıdayı esnafın sırtına bindirerek bu iş olmaz. Bunun tek çözümü var, üretim. Neden üretemiyoruz? Gidin Dubai gibi ülkeye, hiçbir şey olmuyor ama her şey bizden ucuz. Gürcistan'a gidin, bizden daha ucuz. Hollanda'ya gidin bizden daha ucuz. Bir de döviz bazında fark olduğu halde. Gidin marketlere fındığın kilosu 1750 lira. Kaju, Şili'nin ürünü. İthal bir ürün 700 lira. Bu denklemi çözemezsen bu işi çözemezsin."

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek diyor ki 'Kayıt dışı ekonomiyi ortadan kaldıracağız'. Tamam kaldıralım. Zaten milletin cebinde para yok. Gidiyor kredi kartıyla alışveriş yapıyor. Bakın pazara bomboş. Niye? Kredi kartıyla alıyor. Zaten kayıt dışına çıkmışız. Ama bir ürün bir alındı, satıldı yüzde 20 KDV, stopaj, onun üzerine gelir vergisi. Bir malın üzerine on kalem vergi bindirirsen yine maliyet yükselecek. Bunları alt alta koyduğun zaman zaten yüzde 100'ü yakalıyoruz."

Kaynak: ANKA