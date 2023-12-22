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Yalova'da öğrencilere su tasarrufunun önemi tiyatro ile aşılanıyor

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Yalova Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen proje çerçevesinde su tasarrufunun önemi öğrencilere tiyatro oyunuyla aşılanıyor. Yalova'da hayata geçirilen proje çerçevesinde 'Damla ve Arkadaşlarına' adlı tiyatro oyunu ile 10 bin ilköğretim öğrencisine ulaşıldı.

Yalova'da öğrencilere su tasarrufunun önemi tiyatro ile aşılanıyor

YALOVA - Yalova Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen proje çerçevesinde su tasarrufunun önemi öğrencilere tiyatro oyunuyla aşılanıyor.

Yalova'da hayata geçirilen proje çerçevesinde "Damla ve Arkadaşlarına" adlı tiyatro oyunu ile 10 bin ilköğretim öğrencisine ulaşıldı. Aralık ayında hayata geçen proje çerçevesinde kent genelindeki ilköğretim okulu öğrencileri Yalova Belediyesi Sabahattin Engin ve Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunu izleyerek su tasarrufunun önemini eğlenerek öğrendi.

Öğrencilerle birlikte etkinliği takip eden Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, oyun sonrasında miniklere musluk ucuna takılan ve tasarruf sağlayan bir aparatı hediye olarak takdim etti. Tutuk, su tasarrufunun önemine dikkati çekerek, "Bugün çocuklarımıza, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortak yaptığımız bir projenin tiyatrosunu sergiledik. Burada amacımız suyun tasarrufunu ilkokuldan itibaren çocuklarımıza anlatmak. Bunu tiyatro ile kendilerine izlettirmek. Amacımız suyun önemini, su tasarrufunu küçük yaştan itibaren miniklerimize, öğrencilerimize öğretmek" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Kalkan ise faaliyetin öğrencilerin su tasarrufu konusunda bilinçlenmesi adına önemine vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Biz suyun gelecek olduğunu biliyoruz. Çocuklar ve gençler için de önemli bir kavram olduğunu bilip Yalova Belediyesi ile gelecek için planladık. Çok mutluyuz. Çocukların da önemli kazanımlar sağladığına inanıyoruz. Suyun erken yaşlarda kullanımına yönelik bilgilendirme, suyun geleceğiyle ilgili ifadelerin bu tiyatro oyun ile gösterilmiş olması hem eğitim öğretimle ilgili kazanımları zenginleştirdi hem de çocukların okul içerisindeki su bilincini üst düzeye çıkarmış oldu. Yaklaşık olarak merkezle birlikte 10 bine yakın öğrencimize temas ettik. Bunun çarpan sonuçlarıyla beraber yaklaşık 40-45 bin kişiye ulaşmış olacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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