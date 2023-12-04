Yalova'da deprem sonrası tüm okullar tatil edildi
Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında Yalova'nın Armutlu ilçesindeki tüm okulların tatil edildiği açıklandı.
Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında Yalova'nın Armutlu ilçesindeki tüm okulların tatil edildiği açıklandı.
Alınan bilgiye göre, Armutlu Kaymakamlığı, yaşanan deprem sonrasında ilçedeki tüm okulların öğleden sonra 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı. Karar sonrası öğrenciler evlerine gönderildi. - YALOVA