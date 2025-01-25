Yalova'da Cansiparane Müdahale ile Su Baskınının Önüne Geçildi

Yalova'da daha önce de su baskını sonucu ölümlü kazaların yaşandığı kara yolunda, cansiparane şekilde suyu boşaltan vatandaş, yaşanabilecek bir felaketin önüne geçti.

Sağanak yağışın etkili olduğu kentte, Yalova-İzmit kara yolu Çiftlikköy ilçesi mevkisinde, daha önce de su baskınları sonucu ölümlü kazaların yaşandığı bölgede araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağış devam ederken, bir vatandaş kara yolu kenarında tıkanan gideri açmak için araçların üzerine sıçrayan suya rağmen cansiparane şekilde çalışarak yaşanan su baskınının önüne geçti. Vatandaşın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük ilgi gördü. - YALOVA