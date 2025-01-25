Üye Girişi
Haberler
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan şampiyon oldu

Bu kez Almanya'yı fethetti
Rakam veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 seçimleri için iddialı sözler

Rakam veren Erdoğan'dan 2028 seçimleri için iddialı sözler
Konya'da çöken binada umutlar tükendi! İki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Umutlar tükendi! Çöken binanın enkazından bir acı haber daha
Yangın faciasında 9 kişi tutuklandı, işte elektrikçinin ifadesi

9 kişi tutuklandı, işte ortaya çıkan ilk ifade

Yalova'da Cansiparane Müdahale ile Su Baskınının Önüne Geçildi

Yalova'da Cansiparane Müdahale ile Su Baskınının Önüne Geçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova-İzmit kara yolunda sağanak yağış nedeniyle oluşan su baskınına karşı bir vatandaş, tıkanan gideri açarak faciayı önledi. Olay, daha önce su baskınları sonucu ölümlü kazaların yaşandığı bölgede gerçekleşti ve sosyal medyada büyük yankı buldu.

Yalova'da daha önce de su baskını sonucu ölümlü kazaların yaşandığı kara yolunda, cansiparane şekilde suyu boşaltan vatandaş, yaşanabilecek bir felaketin önüne geçti.

Sağanak yağışın etkili olduğu kentte, Yalova-İzmit kara yolu Çiftlikköy ilçesi mevkisinde, daha önce de su baskınları sonucu ölümlü kazaların yaşandığı bölgede araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağış devam ederken, bir vatandaş kara yolu kenarında tıkanan gideri açmak için araçların üzerine sıçrayan suya rağmen cansiparane şekilde çalışarak yaşanan su baskınının önüne geçti. Vatandaşın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük ilgi gördü. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
img

Belediye başkanından yeğenine müthiş kıyak
img

Turizm bölgelerinde yetki kimde? Bakan Ersoy canlı yayında açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanju Özcan'ın otel yangınına ilişkin sözleri Cemal Enginyurt'u küplere bindirdi

Özcan'dan skandal savunma! Enginyurt dayanamadı: Vicdan mı bu şimdi?
Yangın faciasında ölen Özüm'ün ablası otelin içinde çektiği videoyu paylaştı: Ölmek üzereyiz

Özüm'ün ablası cehenneme dönen otelin içinde çektiği videoyu paylaştı
Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı

Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
'En beğendiğiniz siyasetçi kim?' anketinde dikkat çeken sonuç

"En beğenilen siyasetçi" anketi! Erdoğan'ın önünde bir isim var
Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.