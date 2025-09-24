Yalova'da 38. Ahilik Haftası Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Yalova'da 38. Ahilik Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu.

Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ahilik Yürüyüşü gerçekleştirildi. Atatürk İlkokulu önünden başlayan yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Burada düzenlenen törende ise Vali Hülya Kaya, ilk olarak protokol üyeleriyle meslek okullarının kurduğu stantları gezdi. Protokol üyeleri daha sonra ise alanda kurulan 'Ahilik' konulu fotoğraf sergisini dolaştı. Etkinlik alanda Mehter Takımı konseri ile devam etti.

Burada konuşma yapan YESOB Başkanı Mustafa Bozkurt, "Ahilik geleneğimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ahilik sadece bir meslek teşkilatı değil, aynı zamanda dürüstlüğün, kardeşliğin, dayanışmanın, helal kazancın ve adaletin simgesidir. Ahilik geleceğe, esnafa, sanatkarlara sadece işini en güzel şekilde yapmayı değil, aynı zamanda güzel ahlaklı, adaletli, yardımsever, alçak gönüllü bir insan olmayı da öğretmiştir" dedi.

Yalova Valisi Hülya Kaya ise "Bugün burada köklü tarihimizin ve kültürümüzün en önemli unsurlarından biri olan Ahilik Haftası'nı, geleneğini yaşatmak ve onun değerlerini hatırlatmak üzere bir aradayız. Ahilik sadece bir esnaf teşkilatı değil aynı zamanda dürüstlük, dayanışma ve kardeşliğinde timsali olan bir hayat felsefesidir. Dolayısıyla Anadolu'nun kapılarının bize açıldığı günden bugüne kadar aslında bu gelenek üzerine inşa ettiğimiz şehirlerimiz, esnaf teşkilatımız ve bir yaşayış biçimimiz var" diye konuştu.

Program demir dövülmesi geleneğiyle devam etti. Sonrasında ise yılın ahisi seçilen Hayal Güçlü için Şed kuşanma töreni gerçekleştirildi. Etkinlik ahilik berat belgelerinin takdimiyle sona erdi.

Törene CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Ahi Sanayici ve İş Adamları Derneği İbrahim Çam, Ticaret İl Müdürü Alpaslan Tunalı, il müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - YALOVA