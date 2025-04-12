Yalova'da 21. Ulusal Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

Yalova'da Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu (AKDF) tarafından düzenlenen 21. Ulusal AKDF Tatbikatı gerçek enkaz alanlarında gerçekleştiriliyor.

Afad Yalova İl Müdürlüğü koordinesinde yapılan 21. Ulusal AKDF Tatbikatına 7 ilden 9 dernek ve yaklaşık 200 gönüllü katılıyor. Ekipler kentte yakımı yapılan 3 gerçek enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarını yapıyor. AKDF Başkanı Adem Demirel, federasyona bağlı bütün derneklerin tatbikat için Yalova'ya geldiğini belirterek, "Tatbikatları gerçek enkazlarda afet öncesi hazırlık çalışmalarını sağlıklı yürütebilmek için yapıyoruz. Burada görmüş olduğunuz enkazı da bu tatbikat için izin alarak hazırladık. Ekipler çalışmaya başladılar. Tatbikat Afad'ın koordinasyonuyla yürütülüyor. Bizim kendi federasyonumuza bağlı ekipler sahadaki kurtarma çalışmalarını yürütüyor. Onun dışında yine emniyet lojistik veya yol güvenliği konusunda destek oluyor. Jandarma çalışmalara yine aynı şekilde destek veriyor. Bunlar Allah göstermesin ama başımıza bir afet geldiğinde orada herhangi bir sıkıntı yaşamadan, sağlıklı çalışabilmek için öncesinde yürütmüş olduğumuz faaliyetler" dedi.

Deprem senaryosu hakkında da bilgi veren Demirel, "Senaryoya göre sabah 5.28 sularında Yalova merkezli bir deprem oluyor. Çevre illerimizdeki ekiplere çağrı yapıyoruz. Saat 9.00 gibi kriz merkezi kuruldu. AFAD koordinasyonu başlattı. Gelen ekipleri direk sahaya yönlendirerek çalıştık. 3 yerde enkazımız var. Onlar da yine gerçek binalar. Bu binalarda bu faaliyetler geç saatlere kadar devam edecek" diye konuştu.

AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan ise tatbikata katılan ekiplerle daha önce Kahramanmaraş, İzmir ve Elazığ depremlerinde çalıştıklarını dile getirerek, "Bir afetin 3 boyutu var. Afet öncesi, anı ve sonrası hazırlıklarını yapmamız gerekiyor. Afet öncesinde İl Risk Azaltma Planı çerçevesinde ilimizin deprem ve afet risklerine yönelik çalışmamız devam ediyor. Ekiplerimiz de afet anında etkin müdahale, koordineli bir müdahalesi için sürekli tatbikatlarımız devam ediyor. Arama Kurtarma Federasyonu, ilimize bağlı ekiplerle birlikte arama kurtarma faaliyeti yapıyor. Burada ekiplerimizin etkin müdahale kabiliyetini geliştirmek, birlikte çalışma kabiliyetini gerçekleştirmek için faaliyetlerimiz yürüyor. Şu anda akredite olan 3 ekibimiz var. Bunu yaklaşık 1 ay içinde 8'e çıkartacağız. 13 arama kurtarma derneğimiz var. 486 kişilik arama kurtarma ekibimizi bine çıkarma hedefimiz var" dedi.

Öte yandan tatbikata federasyona bağlı Yalova Arama Kurtarma Derneği (Yalova K77), Anadolu Arama Kurtarma Derneği (ANAK), Türk Can Kurtarma Derneği (TÜRKCAN), Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK), Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK), Lüleburgaz Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (LÜDAK), Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlkyardım Derneği (GÖNDAK), Umut Arama Kurtarma Yardım ve Eğitim Derneği (UMUT) ile Uşak Arama Kurtarma ve Acil Afet Haberleşme ve Radyo Amatörleri Derneği (UŞAKDER) katılıyor. - YALOVA