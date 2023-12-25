Yalova Altınova Belediye Başkanı Kahvehanelerde Vatandaşlarla Buluşuyor

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçedeki kahvehaneleri gezerek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Kahvehanelerde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Oral, "Toplumumuzun her kesimin görüşleri bizim için büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızla sohbet edip, dilek ve şikayetlerini dinlemeye devam edeceğiz. İlçemiz için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" diye konuştu.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçedeki kahvehaneleri gezerek vatandaşlarla çay içip kendileriyle sohbet ediyor. Vatandaşların taleplerini dinleyip çalışmaları anlatan Başkan Oral, "Ülkemiz, milletimiz için gece gündüz demeden tüm kurumlarımızla çalışıyoruz. Biz hizmeti, Hak'ka hizmet olarak görüyoruz. Türkiye Yüzyılında ilçemiz; tarihi yatırımlar, hizmetler, kazanımlarımızın ve kalkınmamızın miladı olacak" ifadelerini kullandı. - YALOVA