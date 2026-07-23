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Ardahan'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesini bağlayan Yalnızçam Geçidi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

(ARDAHAN) - Haber: Uğur İSTANBULLU

Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesini birbirine bağlayan Yalnızçam Geçidi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yalnızçam Geçidi'nde trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada T.D, N.D. ve E.O. yaşamını yitirdi. Yaralılar E.Ş, M.Ş, E.O. ile kimliği henüz açıklanmayan bir kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Yalnızçam Geçidi'nde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA
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