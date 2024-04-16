Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

DENİZLİ - Denizli'de 60 yaşındaki adam ofis aynı zamanda ofis olarak da kullandığı evinde ölü bulundu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Fikrettin Koyuncu'dan haber alamayan yakınları polis eşliğinde şahsın evine girdi. Eve giren ekipler yaşlı adamı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Koyuncu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Koyuncu'nun cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebi ise yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.