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Yalçın Özbey, Abdi İpekçi ve Papa II. John Paul suikastlarının faillerinden olduğu iddia edilen isim, son yolculuğuna uğurlandı

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Gazeteci Abdi İpekçi ve Papa II. John Paul suikastlarının faillerinden olduğu iddia edilen Yalçın Özbey, Arnavutköy'de defnedildi. Özbey'in cenazesi, Arnavutköy Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Taşoluk Mezarlığı'na götürüldü.

Abdi İpekçi ve Papa II. John Paul suikastlarının faillerinden olduğu iddia edilen Yalçın Özbey, Arnavutköy'de son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci Abdi İpekçi ve Papa II. John Paul suikastlarının faillerinden olduğu iddia edilen Yalçın Özbey, Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Özbey'in cenazesi, bugün Arnavutköy Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Taşoluk Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Yalçın Özbey'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Törenin ardından Taşoluk Mezarlığı'na getirilen Özbey'in cenazesi toprağa verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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